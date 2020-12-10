Анна Семенович исполнила горячий танец на коньках: «Огонь девочка!»

Звезда «Блестящих» Анна Семенович напомнила, что зима тоже может быть жаркой, и порадовала своих поклонников горячим танцем на коньках.

Семенович катается в ярком и стильном наряде с салатовыми вставками и шапочке в тон, а лучшим украшением служит улыбка на лице.

«Просто пусть все будет хорошо», — пишет Анна под фотографией.

Подписчики поблагодарили ее за позитив:

«Анечка, вы просто прелесть, сколько энергии и позитива. Браво», «Аня, супер, столько энергии мощной в этом ролике! Класс! Спасибо!», «Свежа, весела и бодра! Ух! Огонь девочка!», «Мне нравится на вас смотреть, когда вы на коньках катаетесь!», «Аня, спасибо за настроение, шикарный ролик. Позитивный, добрый, впрочем, как все ваши ролики. Счастья, здоровья, добра!».

Ранее Анна рассказала, что задумалась о продолжении рода. Сделала она это очень модным сегодня способом — заморозила яйцеклетки. Певица добавила, что находится в поиске будущего отца для своих детей.