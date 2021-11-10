Анна Седокова заявила, что ей обидно за российских женщин

Однако Седокову расстроило, что оказаться на ее месте может далеко не каждая женщина.

«Мы зашли в магазин за круассаном и женщина-продавец чуть в обморок не упала. Мужчина с девушкой неловко опустил глаза. И мне стало так обидно за наших женщин. Почему??? Почему мужчины не дарят цветы, это же не так дорого? Я бы подарила ей свой, но он от любимого. И так нельзя. Но у каждой девочки должен быть ее мужчина, который знает, что даже если они будут жить миг, этот миг останется в памяти навсегда. Нужно вам, кстати, рассказать еще как я себе сама цветы покупала на последние. Но это другая история. А пока у меня «крик души». Как что дарите. Обязательно дарите.», – подводит итог певица и предлагает тем, кто считает, что дарить цветы не нужн, преподносить любимых женщинам бриллианты - они не завянут.

Ранее Анна эмоционально высказалась о своих поклонниках, которые осудили певицу за то, что ее супруг не смог вспомнить имени ее отца.