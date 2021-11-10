Анна Седокова заявила, что ей обидно за российских женщин
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annasedokova
Анна Седокова уже не в первый раз высказывает недовольство тем, как мужчины часто относятся к женщинам в отношениях. Сегодня у певицы есть прекрасный повод для радости – возлюбленному Анны удалось удивить ее:
«А любовь ли это? Женщинам безразличны цветы. Так считают мужчины, которым жаль тратить деньги на своих женщин. Да, есть женщины, которые любят ромашки. Есть, которые любят коллекционировать кактусы. Есть кто категорический не любит. Но я таких не встречала. Мы забирали ребенка из сада. И муж ушел куда-то. Выходим, а он несет огромный букет. Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но, когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И, правда, не так важен размер. Конечно, когда большой хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие», – написала она.
Однако Седокову расстроило, что оказаться на ее месте может далеко не каждая женщина.
«Мы зашли в магазин за круассаном и женщина-продавец чуть в обморок не упала. Мужчина с девушкой неловко опустил глаза. И мне стало так обидно за наших женщин. Почему??? Почему мужчины не дарят цветы, это же не так дорого? Я бы подарила ей свой, но он от любимого. И так нельзя. Но у каждой девочки должен быть ее мужчина, который знает, что даже если они будут жить миг, этот миг останется в памяти навсегда. Нужно вам, кстати, рассказать еще как я себе сама цветы покупала на последние. Но это другая история. А пока у меня «крик души». Как что дарите. Обязательно дарите.», – подводит итог певица и предлагает тем, кто считает, что дарить цветы не нужн, преподносить любимых женщинам бриллианты - они не завянут.
Ранее Анна эмоционально высказалась о своих поклонниках, которые осудили певицу за то, что ее супруг не смог вспомнить имени ее отца.
Фото: Instagram, Global Look press