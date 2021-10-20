Анна Седокова призналась, что впервые за всю жизнь заскучала по бросившему ее в детстве отцу

А сегодня Анна раскрыла, что, посмотрев видео, впервые заскучала по своему отцу, который ушел от ее матери, когда ей было 6:

«Папа умер, когда мне было 22. Ушел , когда мне было 6. Ушел, и я видела его после 2 раза в жизни . Они судились с мамой , делили квартиры и носки . Но никогда не делили детей. Все, что я помню , как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу , который должен был пройти мимо него . Когда она его увидела, она сильно начала меня трясти и кричать "плачь. Плачь и беги к папе, и говори ему вернись" . Я побежала . Но папа не вернулся .

Потом я получила письмо в "Одноклассниках" . Через 10 лет. Скажи маме отдать мне видеокамеру. И еще одно через лет пять. «Хотелось бы знать как зовут моих внуков». А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все».