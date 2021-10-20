Анна Седокова призналась, что впервые за всю жизнь заскучала по бросившему ее в детстве отцу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annasedokova
Анна Седокова вместе со своим мужем Янисом Тиммой снялась в видео для GQ, где супругу певицы предложили ответить на ряд вопросов о ней. Баскетболист, как оказалось, не знал, как зовут отца его жены.
А сегодня Анна раскрыла, что, посмотрев видео, впервые заскучала по своему отцу, который ушел от ее матери, когда ей было 6:
«Папа умер, когда мне было 22. Ушел , когда мне было 6. Ушел, и я видела его после 2 раза в жизни . Они судились с мамой , делили квартиры и носки . Но никогда не делили детей. Все, что я помню , как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу , который должен был пройти мимо него . Когда она его увидела, она сильно начала меня трясти и кричать "плачь. Плачь и беги к папе, и говори ему вернись" . Я побежала . Но папа не вернулся .
Потом я получила письмо в "Одноклассниках" . Через 10 лет. Скажи маме отдать мне видеокамеру. И еще одно через лет пять. «Хотелось бы знать как зовут моих внуков». А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все».
Певица добавила, что ее детство было сложным, и в 8 лет она подверглась домогательствам со стороны возлюбленного матери, но боялась ей об этом сказать:
«Я очень рада за вас ,что у вас есть папа и ваш муж знает ,как его зовут. Рада, что вы можете играть вместе с внуками. Рада, что он провожал вас в школу . Рада, что ругал вас ,когда вы не выучили уроки. Меня ругал только мамин хахаль, который в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук , ведь тогда мама проснешься и тоже меня наругает».
Фото: Instagram