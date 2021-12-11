Анна Седокова вышла в свет с мужем на фоне слухов о расставании

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. Влюбленные не стесняются выражать свои чувства и публикуют многочисленные совместные фото и видео на своих страницах в Instagram. Но последние несколько дней Анна то и дело пугала подписчиков, рассказывая о своем нестабильном ментальном состоянии и постами о расставании.

Многие предположили, что в отношениях пары не все гладко. Тем более, что Седокова много времени проводит в США, а Янис пытается найти стабильную работу, переходя из одного баскетбольного клуба в другой.