Анна Седокова вышла в свет с мужем на фоне слухов о расставании
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annasedokova/Instagram
Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. Влюбленные не стесняются выражать свои чувства и публикуют многочисленные совместные фото и видео на своих страницах в Instagram. Но последние несколько дней Анна то и дело пугала подписчиков, рассказывая о своем нестабильном ментальном состоянии и постами о расставании.
Многие предположили, что в отношениях пары не все гладко. Тем более, что Седокова много времени проводит в США, а Янис пытается найти стабильную работу, переходя из одного баскетбольного клуба в другой.
На днях пара появилась вместе на премьере первого эпизода сериала «И просто так», который является продолжением легендарного «Секса в большом городе».
Анна и Янис с удовольствием позировали фотографам и выглядели влюбленными. Артистка выбрала для выхода алое платье в пол с дерзким вырезом на ноге, а Янис предпочел черный костюм. Седокова опубликовала видео с премьеры в своем Instagram, тем самым показав, что в их паре все также царит любовь, а о разводе не может быть и речи.
Напомним, что яркая пара Янис и Анна познакомились и начали общаться в интернете, когда спортсмен состоял в браке. После начала любовных отношений с певицей Тимма ушел от супруги, которая за несколько месяцев до этого родила ему сына.
Фото и видео: Instagram