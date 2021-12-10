Анна Седокова сделала искреннее признание: «Расставаться нужно красиво»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась с аудиторией откровением расставаниях с подчиненными. Она рассказала, что долгие годы назад совершенно не умела правильно прощаться с людьми и могла это сделать всего лишь, написав сообщение на телефоне. «За свою жизнь я уволила человек пятнадцать. Пять из них по смс. Я была неправа. Тогда я не умела и мне до сих пор за это стыдно», — вспоминает она.

Седокова также рассказала, что несмотря на то, что некоторые ее сотрудники покинули ее команду не по своей воле, их взаимоотношения все еще сохраняются теплыми. «Я очень горжусь , что сумела сохранить отношения даже с бывшими», — поделилась певица

Она также призвала всех людей относиться к абсолютно любым расставаниям, и не важно, касаются они рабочих или просто человеческих отношений — разумно. «Если люди расстаются —это не означает,что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять», — объяснила Анна.

Она убеждена в том, что корректный разрыв может сохранить близкие отношения, не оставив никого в обиде. Именно данный навык она превосходно освоила за свою жизнь. «Расставаться нужно уметь красиво», — подытожила артистка.