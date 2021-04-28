Анна Седокова рассказала о неудачном свидании в Турции

В среду, 28 апреля, на канале Антона Шастуна вышел новый выпуск шоу «Контакты», гостьей которого стала популярная певица Анна Седокова. «Передача вышла ОГНЕННАЯ!!! Смешная, тонкая, немного стыдная для меня, с моими лучшими друзьями и случайными людьми в записной книжке», - поделилась впечатлениями звезда. Так, в эфире экс-участница группы «ВИА Гра» поделилась историей, которая произошла с ней в Турции, и надолго осталась в ее памяти.

В Турцию Анна отправилась не одна - вместе с супругом они хотели устроить себе романтические каникулы. Шикарная гостиница, свидание на яхте... но оно прошло совершенно не так, как планировалось.

Нарядившись во все белое, пара вышла к причалу, предвкушая шампанское, фрукты и джаз. Там их встречал «маленький и не очень чистый турок на маленькой лодочке», который должен был отвезти влюбленных на яхту, котрая оказалась небольшим судном, где влюбленных ждала распорядительница их праздника - дородная дама по имени Наташа, облаченная в купальник, с фотоаппаратом и магнитофоном с не очень цензурной попсой. Роль фруктов играли орешки и цукаты, а команда состояла из бородатого почти пирата и четырех матросов.

«Это были очень вялые сухофрукты, я такие вялые сухофрукты не видела нигде. Я даже подумала, что сейчас нам принесут салат с капустой», - вспоминает звезда.

Шокированная несоответствием ожиданий и реальности пара поспешила поскорее покинуть эту территорию романтики. «Что вам здесь не нравится???», - услышала пара вслед.

По всей видимости, история случилась с Анной и ее нынешним супругом - баскетболистом Янисом Тиммой. Пара настолько любит отдых на море, что даже предложение руки и сердца спортсмен сделал певице на яхте.

О своей помолвке влюбленные сообщили летом 2020 года, а в сентябре того же года состоялась их тайная свадьба. Брак стал для Седоковой третьим. От первого мужа, уже покойного футболиста Валентина Белькевича она родила дочь Алину, от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского — дочь Монику (живет с отцом в США), а от экс-возлюбленного Артема Комарова — сына Гектора.