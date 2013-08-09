Хотите всегда оставаться молодой и красивой, но первые морщинки предательски выдают ваш возраст? Passion.ru знает средства, с помощью которых первые признаки старения удастся устранить!В жизни любой женщины наступает тот день, когда она подходит к зеркалу и видит, что на лице появилась первая морщинка. И неважно, обнаружилась она в уголке глаза, на лбу или подчеркнула носогубную складку.Кто-то смотрит вполне философски на этот естественный процесс, а кто-то практически погружается в бездну отчаяния, покупая все больше и больше средств с эффектом anti-age. Третьи же и вовсе становятся постоянными клиентами косметологических клиник…Так что же выбрать, чтобы дольше оставаться молодой? ## Как предотвратить старение? Кожа вокруг глаз практически лишена мышц и сальных желез, а потому является, как правило, первой жертвой старения. Мало того, что здесь сухая, тонкая и нежная дерма (в несколько раз тоньше, чем на других участках лица), так она еще и подвергается огромным нагрузкам.Мы не только постоянно моргаем. Эта зона участвует практически в любых мимических движениях - от грусти до радости. К тому же мы часто щуримся - от яркого солнца или по причине весьма распространенной сейчас близорукости.Именно поэтому самые первые морщинки вокруг глаз называются мимическими и могут появиться даже в 18 лет.Если не обращать на них внимания, то уже в 22-24 года эти едва заметные морщинки могут сгруппироваться в сеточку, которую обычно называют «гусиными лапками».## "Домашняя косметика" против морщин Остановить этот процесс практически невозможно, ведь эликсира молодости пока не придумали. А вот добиться как можно более позднего появления «гусиных лапок» вполне нам под силу.Как известно, лучшее лечение - профилактика. В полной мере это относится и к борьбе с морщинками вокруг глаз.* Главный наш союзник - интенсивное увлажнение, поэтому именно *легкие увлажняющие кремы следует использовать с самого юного возраста. Тем более что сейчас такие продукты для молодой кожи есть у каждой уважающей себя косметической компании.Важнейший способ профилактики - снятие макияжа только специальными средствами с минимальной травматичностью зоны вокруг глаз,* а также пристальное внимание к качеству таких средств декоративной косметики,* как тушь и тени для век.И главный ваш враг - солнце. Эксперты-косметологи считают, что именно оно является виновником 90 процентов всех появляющихся у нас морщин. Солнце безжалостно иссушает нежную кожу вокруг глаз, делает ее грубее, заставляет нас щуриться.Поэтому в летней косметичке_ должны быть только средства с SPF, а шляпка и солнцезащитные очки_ нужно сделать обязательными аксессуарами для солнечных дней.## Какие кремы anti-age покупать? Без специальных средств борьбы не обойтись ни на стадии профилактики, ни при появлении первых мимических морщин. Но прежде чем отправляться по магазинам в поисках последних косметических новинок в этом направлении, давайте вспомним рецепты красоты, проверенные веками. Вечером можно сделать «хлебную маску». Мякиш белого хлеба смочите в слегка подогретом растительном масле (лучше оливковом), наложите полученную кашицу на зону вокруг глаз и оставьте на 20-25 минут, затем умойтесь теплой водой. Такая маска смягчает и разглаживает неглубокие морщинки. На основе масел существует множество питательных масок, которые восстанавливают эластичность даже очень сухой кожи век или зоны вокруг глаз. Неплохо разглаживает «гусиные лапки» следующая маска.Взять 0,5 ст. ложки жирного творога, 0,5 ч. ложки растопленного меда, по 1 ч. ложке оливкового масла и жирных сливок. Все это необходимо тщательно растереть с 1 ст. ложкой теплого молока и нанести полученную массу на кожу на 10-15 минут. Смывается маска теплой водой. Есть средства, которые позволяют повысить тонус кожи.* Например, можно взять по 1 ст. ложке листьев малины и цветов липы, заварить 2 стаканами кипятка и настоять в тепле в течение 30 минут. Затем настой следует остудить, разлить по формочкам и заморозить. Если такими кубиками льда протирать кожу лица на ночь, она становится более эластичной и упругой, а *морщины сокращаются и делаются менее заметными. Потратив немного больше времени и сил, можно приготовить средство, обладающее большей эффективностью. Смешать косметическую глину (купленную в аптеке), нежирную сметану, сок лимона и мед в равных долях. Подержать полученную смесь на лице 15-20 минут, смыть сначала теплой, а затем холодной водой. Маска не только разглаживает морщины, но и обладает отбеливающим эффектом. Считается, что этим средством пользовалась сама Клеопатра.## Кардинальное решение проблемы: ботокс и пластика В настоящее время производители косметических средств предлагают линейки так называемых антивозрастных средств, которые не только освежают кожу, но и избавляют от морщин.Помните, что не может быть дешевых масок и кремов anti-age, у них слишком сложные и дорогостоящие компоненты. Кроме того, всегда обращайте повышенное внимание на состав таких кремов.Например, средства с третиноином (tretinoin) являются очень сильными и могут приводить к изменению структуры кожи. В некоторых странах кремы и маски с большим содержанием этого вещества относятся к лекарственным препаратам и продаются только в аптеках.Столь же осторожно следует относиться к альфа-гидрокси кислотам, которые включены в состав средств против морщин. Они могут усиливать вредное воздействие ультрафиолета, что приводит к повреждению клеток эпидермиса и вызывает болезненное покраснение кожи.Большинство действительно эффективных кремов против морщин содержат ретинол или пентапептиды (длинноцепочечные аминокислоты), которые способствуют выработке коллагена.Если вы хотите сохранить красоту и молодость своей кожи, Passion.ru советует подобрать средства для ухода за ней в "Рейтинге косметики", который составляют сами пользователи. Оставляя свои комментарии, вы помогаете сделать его еще более объективным!## Лучшие средства для борьбы с морщинами Но как бы вы ни старались, как домашние средства, так и кремы от лучших косметических брендов не в силах остановить старение. Они могут освежить кожу, оказать профилактический эффект или временно уменьшить морщинки, сделать их менее заметными.Радикальное решение могут предложить только косметологические клиники, которые предлагают немало уже хорошо знакомых способов.Один из них - контурная пластика,* которая позволяет разглаживать *морщины с помощью гелей натурального происхождения на основе гиалуроновой кислоты. Эти гели не только как бы наполняют кожу изнутри, выравнивая морщины, но и способствуют выработке коллагена. Эффект будет сохраняться в течение 6-9 месяцев.Но одним из самых распространенных способов медицинского вмешательства при борьбе с морщинами остаются инъекции препаратов Ботокс (Botox) и Диспорт (Dysport).В них используются очищенные нейротоксины ботулина типа А, которые блокируют в месте укола нервы, а следовательно, мимические мышцы. Но эффект от уколов длится не более полугода, после чего кожа приходит к первоначальному состоянию.Считается, что ботокс абсолютно безопасен, его введение безболезненно, а эффект очевиден. Именно поэтому он так популярен у знаменитостей.Как утверждают голливудские косметологи, до 90 процентов всех звезд кино и шоу-бизнеса прибегали к помощи ботокса. Идеальным примером его применения считается Анджелина Джоли, хотя сама она настаивает на естественном происхождении своей красоты.Не любят говорить об инъекциях и те знаменитости, опыт которых оказался не слишком удачным (например, Николь Кидман). Но многие не скрывают источник своей неувядающей молодости и красоты, побуждая женщин следовать их примеру, как делает регулярно певица Кайли Миноуг. "Зачем прибегать к радикальным вмешательствам в нежнейший участок лица? Конечно, доверившись хорошему специалисту, вы получите отменный результат. А как скажется время на вашей проблемной зоне, неизвестно.Можно бороться с морщинами путем массажа век, причем не мягкой части, а костной: легкими постукиваниями подушечками пальцев нанесите крем против морщин на проблемную зону и массируйте. В дополнение можно делать компрессы из трав или банально прикладывать холодные использованные чайные пакетики.В наше время существует множество средств, с помощью которых можно избежать посещения пластического хирурга. И каждый шанс, который нам дает природа, нужно использовать по максимуму".