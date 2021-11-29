Анна Плетнева рассказала о жестких методах воспитания детей: «Выставила дочь из дома ночью»

Анна Плетнева стала мамой в 26 лет. После рождения Вари она, по собственному признанию, поняла, что стала сверхчеловеком.

«До появления детей я не была полноценной личностью», — озвучила Анна свое мировосприятие.

Но до рождения дочек певица и представить не могла, с какими трудностями столкнется. По словам певицы, у ее дочек, особенно старшей, был трудный переходный возраст.