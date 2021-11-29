Анна Плетнева рассказала о жестких методах воспитания детей: «Выставила дочь из дома ночью»
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Фото: www.instagram.com/dusya_star
Анна Плетнева стала мамой в 26 лет. После рождения Вари она, по собственному признанию, поняла, что стала сверхчеловеком.
«До появления детей я не была полноценной личностью», — озвучила Анна свое мировосприятие.
Но до рождения дочек певица и представить не могла, с какими трудностями столкнется. По словам певицы, у ее дочек, особенно старшей, был трудный переходный возраст.
«Варя дерзила, убегала из дома. Я все время плакала, пыталась, чтобы она меня услышала. Долгое время у нас был трудный период в общении», — призналась многодетная мать.
И, уже совсем отчаявшись, Анна пошла на решительный шаг. Во время очередного скандала она заявила дочери, что если та хочет уйти из дома, пусть уходит. «Я собрала ей сумку и выставила за дверь. Ночью и зимой. Не представляете, что я тогда пережила, — вспоминает Анна. — Но я предупредила охранника, чтобы он следил за Варей. Она походила с сумкой по улице и вернулась домой».
Певица не скрывает, что не сразу поняла: дочкам не хватало ее внимания. И в борьбе за время с мамой младшая Маруся начала травмировать себя. Во время поездки на горнолыжный курорт у девочки начала идти носом кровь. Сначала не придали этому значения, но потом ситуация повторялась день за днем. Вернувшись в Москву, Анна Плетнева понеслась с дочерью в клинику. И там выяснилось, что девочка специально сдирала болячку в носу, так она старалась обратить внимание мамы на себя.
Сейчас у Анны Плетневой прекрасные дружеские отношения с дочерьми. Полное интервью певицы читайте на сайте Passion.ru.