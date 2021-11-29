Анна Плетнева — откровенно о детях: «Переходный возраст старшей дочери был моим кошмаром!»

Она где-то бродила кругами, а когда совсем замерзла, вернулась домой. Не представляете, каких сил мне стоило сказать ей тогда «уходи»! Как я выдержала эту ночь!.. Это был очень сложный воспитательный для меня и для нее момент. Хорошо, что это уже в прошлом, и мы все-таки смогли понять друг друга, наладить отношения. Наконец-то она услышала меня, а я ее…

С Марусей была другая история. Она видела, как я плачу и переживаю из-за старшей, всегда очень жалела меня и говорила: «У нас бутерброд. Вы с Варей, как кусок хлеба и кусок колбасы, а я между вами, как масло». То есть мы со старшей дочерью твердые и давим на нее с двух сторон, а она мягкая и пластичная, принимает нужную форму ради бутербродной гармонии.

Сейчас у нее тоже переходный возраст, ей тоже хочется дерзить и поступать по-своему, но она помнит мои страдания и держит себя в руках. Она, конечно, переживала из-за недостатка моего внимания, а я не замечала!

Однажды мы поехали кататься на лыжах, и в поездке у Маруси пошла носом кровь. На другой день история повторилась. И на третий тоже. Первые два дня я реагировала спокойно: кровь из носа — дело житейское. Потом занервничала: кровотечения были нешуточные. На четвертый день случилась та же беда, и я понеслась с нею в клинику.

Марусю обследовали, взяли кровь на анализы, а потом врач отвел меня в сторону: «Девочке не говорите, что вы знаете. На самом деле у нее в носу болячка, и она ее расковыривает, чтобы вы с ней сидели и за нее переживали». В первый день ей понравилось, что я занимаюсь только ей, и она решила хоть так привлечь мое внимание!

У меня чуть сердце не разорвалось, когда я это поняла... Я прозрела и с тех пор, конечно, больше времени провожу с Марусей. С сыном отдельная песня, но об этом потом…

Passion.ru: Анна, вы выглядите не просто отлично, а, можно сказать, эталонно. Как вы сохраняете красоту и молодость? Много ли у вас уходит на это сил и средств?

Анна Плетнева: Спасибо за комплимент. Быть красивой женщиной очень приятно и удобно, особенно если ты к этому относишься с чувством юмора. Во мне достаточно самоиронии и самокритики, чтобы не говорить о себе «я красивая женщина».

Но открою вам страшную правду — не тренируюсь вообще! Спорт сам по себе мне неинтересен. Люблю только те виды, где есть элемент соревнования, например, настольный теннис. Я ведь по жизни человек азартный, мне это просто необходимо. Я никогда не проигрываю в настольный теннис. Правда, у меня ведь еще есть концерты! За одно выступление я стабильно сбрасываю пару килограммов, поэтому совершенно не боюсь накануне позволить себе лишние калории. А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мышцы — это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня и кубики на животе!

Время от времени я делаю мезотерапию. Это замечательное средство, и я его всем советую в качестве экстренной меры по приведению себя в порядок. И вообще, я ведьма (Смеется). Но, если серьезно, я совсем не идеальна. Да, мне очень повезло с генетикой, плюс я научилась пользоваться своими сильными сторонами и скрывать недостатки. Коко Шанель сказала: «Если женщина к 30 годам не стала красавицей, значит, она просто дура».