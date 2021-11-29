Анна Плетнева — откровенно о детях: «Переходный возраст старшей дочери был моим кошмаром!»
Passion.ru: Анна, какие новые качества вы открыли в себе во время съемок в шоу «Фактор страха»?
Анна Плетнева: Вот, кстати, действительно! Я все задавала себе вопрос уже после, зачем я пошла в очередной раз испытывать свою судьбу, ведь когда-то я говорила себе: «Больше никогда»!
Главное качество, которое я в себе открыла, — это жажда приключений! И убедилась в очередной раз в том, что я дико азартная и, если вступаю в схватку, делаю все ради победы!
Passion.ru: Вам нравится экстрим и чувство бушующего в крови адреналина?
Анна Плетнева: Экстрим в чистом виде я не люблю, но адреналин в крови — это мой стиль жизни! В этом смысле я настоящий наркоман! Самый большой человеческий страх — боязнь публичных выступлений. Наш мозг воспринимает публичное выступление как угрозу жизни, происходит выброс адреналина, мозг выключается и включаются инстинкты. Я только сейчас в этом разобралась и подхожу к этому процессу более осознанно.
Passion.ru: Раньше вам приходилось принимать участие в подобных проектах? На съемки в «Факторе страха» согласились сразу?
Анна Плетнева: Да, я уже участвовала в «Факторе страха» 20 лет назад. Было отвратительно и страшно. И как я уже говорила, удивляюсь, что я вообще согласилась войти в эту реку второй раз. Все испытания «Фактора страха» были для меня жуткими. Кажется, что организаторы проекта знали, чего я боюсь больше всего, и устроили мне именно эти испытания второй раз. Я не хотела ничего ужасного есть и пить, не хотела соприкасаться с этими животными, тем более в таком ужасном формате, когда меня с ними закапывали под землю.
Фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Я редко соглашаюсь на участие в различных телешоу. Меня много раз звали кататься на коньках, в цирк и танцы со звездами, но я всегда была занята своим главным делом.
Исключением было шоу «Маска». Я не относилась к участию серьезно, но согласилась по ряду причин. В результате дошла до самого финала, но главное, что мне удалось взглянуть на себя с другой стороны. Я много вынесла для себя и поняла, что мне пора выйти из рамок, что я могу больше, чем просто «плохая девочка».
Passion.ru: Вы советовались с близкими, прежде чем присоединиться к проекту? Что говорили дети?
Анна Плетнева: Нет, конечно! Все решения в жизни привыкла принимать единолично, без участия семьи. Всем сообщила уже по факту, на что получила обычный ответ из серии «Зачем тебе это все?». Я долго думала, что ответить (Смеется).
Passion.ru: Анна, насколько близкие у вас отношения с детьми?
Анна Плетнева: На данный момент у меня очень близкие отношения с детьми. Но был период, когда у нас было все не очень-то гладко. Всегда думала, что я прогрессивная мама и понимаю молодых людей, но все-таки в воспитании детей есть куча нюансов и тонкостей. Точно по факту могу сказать, что правил воспитания не существует, каждый ребенок — это личность со своей яркой индивидуальностью и набором хромосом. Так что главное во всем этом процессе — любовь и принятие!
Детей нужно любить и принимать со всеми их недостатками и ни в коем случае не думать, что они вам за это чем-то обязаны.
Passion.ru: Мамой вы стали в 26 лет. Вы были готовы к тому, что придется взять на себя заботу и ответственность о ребенке?
Анна Плетнева: Главный момент становления меня как женщины — это, конечно, рождение первого ребенка, моей дочери. Именно в ту секунду, в тот момент, когда она появилась на свет, жизнь разделилась на до и после. До этого я вообще, можно сказать, не была настоящей женщиной, цельной личностью и до конца не осознавала своего смысла существования в этой вселенной. В тот момент мне стало ясно: теперь я всесильна, теперь я мать земли и моя жизнь больше никогда не будет принадлежать мне самой, я нечто большее, чем просто человек!
Passion.ru: Ваше осознание себя как матери поменялось после того, как родилась вторая дочь, а потом и сын? Что изменилось?
Анна Плетнева: Когда я забеременела второй раз, меня накрыло странное чувство. Во-первых, я единственный ребенок в семье и когда играла в детстве в дочки-матери, всегда представляла себя матерью одной дочки! Во-вторых, я так сильно любила Варю и мне казалось странным, что я смогу полюбить так же сильно кого-то еще. Именно это пугало меня больше всего. Но, когда родилась Маруся, произошло чудо. Я отчетливо помню, как мое сердце выросло ровно в два раза и там хватило места для обеих, так же было и с третьим, но с поправкой на то, что это мальчик, и, когда мне об этом сообщили, я тоже очень сильно удивилась (Смеется).
Фото: Фото из личного архива Анны Плетневой
Passion.ru: Многие известные женщины с насыщенным рабочим графиком, несмотря на занятость, предпочитают воспитывать детей сами, не доверяют няням. Кто вам помогал?
Анна Плетнева: У Вари была няня, а когда родилась Маруся, мы нашли вторую. В результате они много лет с нами, а точнее 15 и 17 лет.
Моя мама обожает внуков! Когда дети были маленькими, я иногда, когда улетала на гастроли, оставляла их с бабушкой, и потом вообще их не могла в кучу собрать, потому что у бабушки не существует слова «нет». Дети распускались, как майские розы (Смеется). Моя мама не изменилась, она по-прежнему та самая моя мама, которая разрешает делать все, закармливает до состояния опьянения, все время угощает какими-то сладостями. Именно в таких условиях росла я. Удивительно, как я не весила 100 кг.
Passion.ru: Долгое время вы не показывали лица детей публике. Но несколько месяцев назад все же опубликовали видео с дочками. Ваша родительская позиция изменилась? Почему до сих пор не показываете сына?
Анна Плетнева: У меня отдельное к этому отношение. Когда дети маленькие, они неосознанные и не могут понять, нужна ли им популярность, тем более за счет мамы. Это чревато последствиями. Во-первых, публичность — вещь сложная, и не хотелось, чтобы мои дети, когда выросли, сказали бы мне: «Мама, а зачем ты нас выкладывала в свой Instagram?». Наверное, это главный аргумент.
Например, фото Кирилла я вообще никогда не публиковала. А старших я показала, только когда увидела, что они к этому морально готовы, понимают, что делают, и когда у них появились свои соцсети. И то спросила их разрешения. Тем более они мне недавно рассказали, что в школе их буллили из-за меня.
Во-вторых, для того чтобы быть популярной, мне не нужно использовать своих детей. Мне есть что выложить, например, музыку, красоту, мои картины, путешествия. А в-третьих, я всегда чувствовала, что энергию личного пространства, своей семьи, нужно сохранить во всех смыслах. Иначе, когда ты «свой дом» раздаешь по кусочкам всем подряд, остается лишь пустота…
Passion.ru: Чем занимаются ваши дети? Какие у них увлечения?
Анна Плетнева: Старшая дочь Варя очень огненная, красивая девушка, и наконец-то она это поняла. Каждой девушке важно чувствовать себя красивой, быть уверенной в себе — и тогда весь мир будет у ее ног.
Первые фото Вари напечатали во французском журнале, не зная, что это моя дочь. Ее снимки выбрали среди других. Это дико приятно! Я очень ей горжусь! Она хочет быть врачом и сейчас заканчивает школу, активно готовясь к поступлению в европейский университет. У нее действительно все складывается прекрасно.
Маруся — средняя, невероятно талантливая. Она поет, как богиня, я даже не знаю, как так можно петь в таком возрасте. По тембру голоса очень похожа на Адель! Музыкой она не занимается, и мне очень обидно, считаю, что такой талант в землю зарывать — это преступление! Она всегда говорит: «Мам, хватит об этом говорить, я не артистка, артистка — ты».
Кирилл занимается боксом, большим и настольным теннисом, весь в маму в этом смысле, очень любит готовить и есть (Смеется). Пока рано говорить о том, к чему у него лежит душа. Они свободно говорят на английском, немецком и французском языках. Я ими очень горжусь! Для меня главное, чтобы дети нашли себя. Мне совершенно не важно, кем они будут. Если они найдут свой путь, свое дело, они станут абсолютно счастливыми людьми. Я всегда об этом говорю им и всем окружающим: если ты на своем месте, занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и платят, это невероятное счастье.
Фото: Фото из личного архива Анны Плетневой
Passion.ru: Вы с дочерьми больше подруги, или все же у вас отношения «мать-дочь»? Вы можете поговорить по душам? Они доверяют вам секреты?
Анна Плетнева: Знаете, во всем нужен баланс! Мы с дочками, особенно со старшей, переживали разные периоды, и я об этом много рассказывала. Всегда полагалась на свою интуицию, и в какой-то момент мне приходилось сильно давить ради их же собственной безопасности. Какая я мама, лучше спросить у них, тем более что девочки уже выросли и с удовольствием говорят обо всем открыто, все мои дети очень открытые и искренние, но однозначно сказать, что я мама-подружка, не могу! Я разная, иногда даже «папа» (Смеется).
Passion.ru: Как родителям пережить переходный возраст детей, когда у них начинаются юношеские и максималистские закидоны? Или вы не сталкивались с такой проблемой?
Анна Плетнева: Восхищаясь мудростью, добротой и терпением моих родителей, признаюсь, что сама совсем другая. Мне всегда надо твердо высказаться, если что-то было сделано не так, разобрать ошибки, требовать осознания того, что сделано неправильно. Может, потому что я росла одна, а у меня детей трое. Если им разрешать все на свете, как разрешали мне мои родители, наступит полный хаос. Как я и говорила, в многодетной семье все-таки нужна дисциплина и баланс. И характер у меня не столь мягкий, как у мамы. Я по гороскопу Лев и называю себя «царь зверей, король зоопарка»: с одной стороны я взрывная, а с другой хочу все контролировать. Конечно, с благими пожеланиями, чтобы уберечь детей от ошибок, которые они все равно совершат.
К моим «достижениям» в области ужасных выходок пока ближе всего подошла Варя. Или потому что она больше Маруси и Кирилла похожа на меня, или потому что ей как старшей пришлось выдержать все мои педагогические эксперименты.
Например, в годы ее раннего детства я свято верила, что ребенку лет до пяти вообще нельзя говорить «нет».
Когда родилась Маруся, я спохватилась, что старшая дочка растет даже более избалованной, импульсивной и необузданной, чем я, но уже было поздновато.
И по сей день, если дерзкой и свободолюбивой Варе сказать «нельзя», она обязательно сделает наоборот. Приходится выкручиваться. Ее переходный возраст был моим кошмаром! Она убегала из дома по ночам, я ее то пыталась удержать, то искала и ловила. Наконец, не выдержала этих издевательств и однажды сказала: «Все, хочешь уходить, пожалуйста». Сложила ее вещи в чемодан и выставила его за дверь. Была зима.
Моя девочка взяла чемодан и ушла в ночь по снегу в тапочках. Закрыв за ней дверь, я в ту же секунду позвонила предупрежденному заранее охраннику и попросила его незаметно следить за Варей.
Она где-то бродила кругами, а когда совсем замерзла, вернулась домой. Не представляете, каких сил мне стоило сказать ей тогда «уходи»! Как я выдержала эту ночь!.. Это был очень сложный воспитательный для меня и для нее момент. Хорошо, что это уже в прошлом, и мы все-таки смогли понять друг друга, наладить отношения. Наконец-то она услышала меня, а я ее…
С Марусей была другая история. Она видела, как я плачу и переживаю из-за старшей, всегда очень жалела меня и говорила: «У нас бутерброд. Вы с Варей, как кусок хлеба и кусок колбасы, а я между вами, как масло». То есть мы со старшей дочерью твердые и давим на нее с двух сторон, а она мягкая и пластичная, принимает нужную форму ради бутербродной гармонии.
Сейчас у нее тоже переходный возраст, ей тоже хочется дерзить и поступать по-своему, но она помнит мои страдания и держит себя в руках. Она, конечно, переживала из-за недостатка моего внимания, а я не замечала!
Однажды мы поехали кататься на лыжах, и в поездке у Маруси пошла носом кровь. На другой день история повторилась. И на третий тоже. Первые два дня я реагировала спокойно: кровь из носа — дело житейское. Потом занервничала: кровотечения были нешуточные. На четвертый день случилась та же беда, и я понеслась с нею в клинику.
Марусю обследовали, взяли кровь на анализы, а потом врач отвел меня в сторону: «Девочке не говорите, что вы знаете. На самом деле у нее в носу болячка, и она ее расковыривает, чтобы вы с ней сидели и за нее переживали». В первый день ей понравилось, что я занимаюсь только ей, и она решила хоть так привлечь мое внимание!
У меня чуть сердце не разорвалось, когда я это поняла... Я прозрела и с тех пор, конечно, больше времени провожу с Марусей. С сыном отдельная песня, но об этом потом…
Passion.ru: Анна, вы выглядите не просто отлично, а, можно сказать, эталонно. Как вы сохраняете красоту и молодость? Много ли у вас уходит на это сил и средств?
Анна Плетнева: Спасибо за комплимент. Быть красивой женщиной очень приятно и удобно, особенно если ты к этому относишься с чувством юмора. Во мне достаточно самоиронии и самокритики, чтобы не говорить о себе «я красивая женщина».
Но открою вам страшную правду — не тренируюсь вообще! Спорт сам по себе мне неинтересен. Люблю только те виды, где есть элемент соревнования, например, настольный теннис. Я ведь по жизни человек азартный, мне это просто необходимо. Я никогда не проигрываю в настольный теннис. Правда, у меня ведь еще есть концерты! За одно выступление я стабильно сбрасываю пару килограммов, поэтому совершенно не боюсь накануне позволить себе лишние калории. А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мышцы — это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня и кубики на животе!
Время от времени я делаю мезотерапию. Это замечательное средство, и я его всем советую в качестве экстренной меры по приведению себя в порядок. И вообще, я ведьма (Смеется). Но, если серьезно, я совсем не идеальна. Да, мне очень повезло с генетикой, плюс я научилась пользоваться своими сильными сторонами и скрывать недостатки. Коко Шанель сказала: «Если женщина к 30 годам не стала красавицей, значит, она просто дура».
Фото: Фото из личного архива Анны Плетневой
Passion.ru: Несколько раз вы занимали первые строчки в рейтингах самых сексуальных женщин не только России, но и мира. И, наверняка, к такой яркой женщине всегда было повышенное внимание со стороны мужчин. Были ли у вас когда-либо проблемы из-за поклонников?
Анна Плетнева: Я с детства привыкла к этому повышенному внимаю и кайфую от этого, для меня это совершенно органично. Не многие знают, что меня страшно дразнили в школе. Слишком маленького роста, слишком кудрявая (Пушкин), глаза грустные, как у бульдога и т. д. Никогда не переживала из-за этого, если честно, просто чувствовала в себе особенную энергию, силу любви. Я всегда улыбалась людям, сколько себя помню, и это всегда было моим щитом и мечом!
Сейчас, когда я артист, бывают случаи из ряда вон. Меня пытались украсть, задушить... Но я и этих людей понимаю, просто так проявляются их чувства, и я стараюсь разобраться и не обижать. Самое сильное оружие против агрессии — любовь.
Passion.ru: Анна, ваши сценические образы всегда откровенны и провокационны. А какая вы в повседневной жизни?
Анна Плетнева: В жизни я разная... Женщина должна быть разной, тогда она всем интересна, в том числе и самой себе. Дома я мама и жена, которая всегда приготовит вкусный ужин, а на сцене отрываюсь по полной программе и реализую все свои амбиции.
Я манипулирую людьми с помощью своей женской энергии и мне это безумно нравится. Вообще, такое раздвоение личности — это подарок судьбы! У меня совершенно официально есть шанс побыть безумной и выйти за рамки всего возможного и невозможного.
Passion.ru: Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в шоу-бизнесе (поют все, кому в руки попадет микрофон, рэперы пишут тексты, состоящие сплошь из мата)? Не кажется ли вам, что культура теряет свой уровень?
Анна Плетнева: Музыка — это безусловное отражение событий в обществе. Во времена войн всегда были песни, которые помогали людям выживать, хотя бы на несколько минут переключиться от всего этого ужаса.
Сейчас перебор во всем, столько информации, все в постоянной гонке, поэтому у людей просто банально нет времени и потребности выходить в музыкальный астрал! Именно по этой причине, повторюсь, очень много музыки пустой, синтетической, фоновой, я бы сказала, никто не хочет вслушиваться, вдумываться в тексты... Нет времени на эту философию и глубину... В основном у всех в «айфончиках» музыка для чего-то, например, для спорта, для релакса, для сна, в общем, для быта.
Мне бы хотелось, чтобы в музыку вернулись мелодия, глубина текстов. Это то, что всю жизнь людей перетаскивало на другой энергетический уровень. Нам очень важно приподниматься над этой суетой, быть ближе к космосу. Как бы на цыпочках, заглядывать, смотреть туда, через железобетонную стену, выше. Думаю, вы понимаете, о чем я. Это же все в одном флаконе: и любовь настоящая, и музыка, это такое волшебное зелье для людей, чтобы они не закопались и не сварились в этом «супе», а смогли все-таки над ним взлететь.
Passion.ru: У вас было несколько этапов творчества: преподавание, карьера в группе «Лицей», затем сольные проекты, группа «Винтаж», потом вновь свободное плавание и возвращение в «Винтаж». Почему вы вернулись в коллектив? Какой период был самым сложным и почему?
Анна Плетнева: В одно время у нас с Алексеем Романовым начался кризис. Песни перестали выстреливать. Поэтому мы решились на перезагрузку, создали новый проект «Анна Плетнева», а старый «Винтаж» решили обновить, набрав туда новых вокалисток. Но в результате получилось, что «Винтаж» с новыми девочками приезжал в города, а ждали-то не их, а меня.
А я, в свою очередь, как артистка «Анна Плетнева», по задумке, должна была стать более степенной и серьезной, выходить на сцену в другом образе. Никаких плеток, чувственных телодвижений и т. д. Из-за этого хаоса мы с Лешей поссорились. И целый год были порознь.
Группа «Винтаж» — это Аня Плетнева и Алексей Романоф! Для меня Леша совершенно родной человек. Музыка, которая связывает нас, — это даже больше, чем семейные отношения. Это какие-то иные вибрации, очень плотные узы музыкального брака. Без них я не я.
Так что через год этого музыкального и душевного голода я позвонила Леше, мы встретились, долго говорили, плакали. Затем стали работать с новыми стремлением, желанием. У меня было ощущение, что мы обнулились и начали сначала. Выпустили первый трек «Белая», а потом важную для меня композицию «Воскресный ангел». Это была полная перезагрузка.
Фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Passion.ru: Над какими проектами сейчас работаете? Чем будете радовать поклонников?
Анна Плетнева: Скоро Новый год, суета, я готовлюсь к елкам, пишу новые песни, только что выпустили трек и клип «Ответь». Клип был снят на пленку режиссером Сергеем Ткаченко. Это клип-настроение, где два мира — цветной и черно-белый, прошлое с его эстетикой 90-х и настоящее с дерзостью и сексуальностью, — соединились воедино. Это настоящий винтаж.
Passion.ru: На вашей работе сказались пандемия и ограничения?
Анна Плетнева: Конечно, сказались! Но я успела с нашим сольным концертом по случаю 15-летия группы «Винтаж», к которому мы все долго готовились, так что чувство удовлетворения я испытала в полной мере! А вообще счастье музыканта, художника, творца в том, что всегда есть возможность уйти в свой мир и творить… Это и правда отдельная вселенная, другая планета со своим течением времени!
Passion.ru: Как вы относитесь к вакцинации и к политике государства по решению проблемы распространения коронавируса?
Анна Плетнева: Скажу вам только одно: я вакцинировалась и считаю это правильным по отношению к себе, к своим близким людям и ко всем, кто меня окружает. Я слишком сильно люблю людей, тактильность, люблю обниматься, всех целовать, люблю общаться, и, в принципе, для меня это самый большой кайф в жизни. Самое большое количество своей энергии я инвестирую в музыку, в общение с людьми и, конечно, мечтаю, чтобы все эти сегодняшние ограничения остались в прошлом.
Фото: личный архив Анны Плетневой, пресс-служба телеканала НТВ