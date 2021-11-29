Анна Плетнева призналась, что помогает ей сохранять красоту, молодость и идеальную фигуру

Анна признается, что тренировки в спортзале — не для нее. «Спорт для меня сам по себе неинтересен, — не скрывает певица. — Я вообще не тренируюсь. Но мне нравятся игры с соревновательным моментом. Например, мне нет равных в настольном теннисе».

Держать себя в форме помогают и регулярные концерты: во время каждого Анна Плетнева худеет на пару килограммов. «А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мышцы — это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня и кубики на животе!», — заявляет она.

Что же касается косметологических процедур, то Анна большая поклонница мезотерапии. «Это замечательное средство, и я его всем советую в качестве экстренной меры по приведению себя в порядок. И вообще, я ведьма. Но, если серьезно, я совсем не идеальна. Да, мне очень повезло с генетикой, плюс я научилась пользоваться своими сильными сторонами и скрывать недостатки», — раскрывает секреты Анна Плетнева.

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