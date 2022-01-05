Анна Плетнева показала уже совсем взрослую красавицу дочь

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева редко показывает своих троих детей, так как считает, что нельзя делать это без их воли. Если дети решат сами стать публичными персонами, Анна отказывать не будет. Исключения она делает только в знаменательные даты.

Поклонников певицы растрогало видео с ее дочкой Марусей. «Анечка и тебя поздравляю с праздником, с рождением такой прекрасной красавицы дочки!», «Поздравляю шикарную маму с роскошной дочкой», «Боже, какая она красивая», «С Днём Рождения Марусю! Не реальная красавица! Вся в маму! Счастья, здоровья, успехов и любви», — не унимаются подписчики звезды в комментариях.