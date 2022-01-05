Анна Плетнева показала уже совсем взрослую красавицу дочь
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Фото: Instagram @dusya_star
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева редко показывает своих троих детей, так как считает, что нельзя делать это без их воли. Если дети решат сами стать публичными персонами, Анна отказывать не будет. Исключения она делает только в знаменательные даты.
Поклонников певицы растрогало видео с ее дочкой Марусей. «Анечка и тебя поздравляю с праздником, с рождением такой прекрасной красавицы дочки!», «Поздравляю шикарную маму с роскошной дочкой», «Боже, какая она красивая», «С Днём Рождения Марусю! Не реальная красавица! Вся в маму! Счастья, здоровья, успехов и любви», — не унимаются подписчики звезды в комментариях.
В своем интервью Passion.ru Анна рассказывала, что жалеет о том, что средняя дочь не пошла по ее стопам и не стала артисткой. Анна признавалась, что у Маруси шикарный голос и поет она, как Адель, но музыкой заниматься не хочет.
Напомним, у Анны Плетневой трое детей. Старшая Варя, дочь Анны от первого брака, ей уже 19, она учится на врача и живет в Швейцарии. Средняя Мария или Маруся и 11-летний сын Кирилл от брака с бизнесменом Кириллом Сыровым.
Фото: Instagram