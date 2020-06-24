Анна Нетребко в пестром мини-комбинезоне прогулялась по солнечной Вене: «Карантина будто и не было»

Анна Нетребко в сандалиях и пестром мини-комбинезоне прогулялась по солнечной Вене. Всю самоизоляцию Анна с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго провели в столице Австрии, и теперь артистка мировой оперы наслаждается посткарантинной свободой.

Она призналась, что жизнь в Вене наладилась, и самоизоляции будто и не было вовсе.

«Back to Vienna. В Вене как будто и не было карантина никогда...», — написала она в микроблоге.