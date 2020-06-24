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Анна Нетребко в пестром мини-комбинезоне прогулялась по солнечной Вене: «Карантина будто и не было»

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Анна Нетребко

Легкий летний наряд подчеркнул стройную фигуру оперной дивы.

Анна Нетребко в сандалиях и пестром мини-комбинезоне прогулялась по солнечной Вене. Всю самоизоляцию Анна с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго провели в столице Австрии, и теперь артистка мировой оперы наслаждается посткарантинной свободой.

Она призналась, что жизнь в Вене наладилась, и самоизоляции будто и не было вовсе.

«Back to Vienna. В Вене как будто и не было карантина никогда...», — написала она в микроблоге.

«Обожаю вас и Вену. Город музыки», «Вена всегда очень красивая», «На сцене оперы вряд ли увидишь эти красивые ноги в коротком платьице, природа вас щедро наградила, вы прям любимца бога и нас», «Ох, эти ножки!», «Красавица Анюта, счастья вам побольше!», «Молодая, красивая, стройная, добротой одаряющая. Любо глазу, так держать!», «Вена и Анна — они подходят друг другу!», «Ну вот девчонка. Прям шарик в руки и в классики скакать. Обожаю», «Прекрасная, любимая красавица Анечка», — осыпали Анну Нетребко комплиментами в комментариях.

Несколькими днями ранее Анна Нетребко подвела личные итоги карантина. Она сказала подписчикам, что все это время «взаперти» в ее семье царила идиллия, и отчиталась о том, чем занималась во время режима самоизоляции.

Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Getty Images

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