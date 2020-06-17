Анна Нетребко прогулялась с «божьей коровкой» на голове и подвела итога карантина: «В семье была идиллия»
Фото: Getty Images
Анна Нетребко опубликовала в Instagram фото с одной из своих прогулок. 48-летняя народная артистка РФ славится своей страстью к эсктравагантным стильным нарядам и оригинальным шляпкам. И этот ее выход не стал исключением. Анна примерила сарафан в крупный горох, сандалии Gucci со стразами и украшениями в виде насекомых, а также надела шляпку в виде божьей коровки.
В публикации Анна рассказала, как прошли ее месяцы самоизоляции. «Итоги трех месяцев карантина. Я наконец-то отдохнула, вновь полюбила музыку, даже выучила три новые партии! Навела идеальный̆ порядок в квартире. Украсила террасу, создала два светильника, расписала шкатулку, нарисовала рисунок, приготовила более 100 блюд. Набранных килограммов — один. Посетила множество красивых мест в Австрии. Не прочла ни одной книги. Не посмотрела умных фильмов. Потерянных спектаклей и выступлений — более 30. Депрессивных дней было больше чем за последние несколько лет. В семье была полная идиллия и ни одной ссоры! Хватит, да, дома сидеть?», — написала она в микроблоге.
«Ничего себе на стиле!», «Анна, вы красотка!»? «Сногсшибательно! Как вам идет горох! Прям другая вы!», «Потрудились вы наславу! Следила с огромным интересом и удовольствием, спасибо!Украсили жизнь мне. Анна, дорогая, главное, чтобы вам все нравилось, вы себя прекрасно чувствовали и ощущали счастье и покой. Образ роскошный, как и всегда!», «Анна, спасибо за прекрасные фотографии! Вы красавица, хозяюшка и умница во всем! На ваш профиль всегда хочется заглянуть ! Позитив, радость и удовольствие от жизни всегда в ваших фото! Так держать!», «Славный отчет! Браво Примадонна!», «Просто произведение искусства!», — написали в комментариях.
А вам понравился образ Анны Нетребко?
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Getty Images
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