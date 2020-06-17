Анна Нетребко прогулялась с «божьей коровкой» на голове и подвела итога карантина: «В семье была идиллия»

Анна Нетребко опубликовала в Instagram фото с одной из своих прогулок. 48-летняя народная артистка РФ славится своей страстью к эсктравагантным стильным нарядам и оригинальным шляпкам. И этот ее выход не стал исключением. Анна примерила сарафан в крупный горох, сандалии Gucci со стразами и украшениями в виде насекомых, а также надела шляпку в виде божьей коровки.

В публикации Анна рассказала, как прошли ее месяцы самоизоляции. «Итоги трех месяцев карантина. Я наконец-то отдохнула, вновь полюбила музыку, даже выучила три новые партии! Навела идеальный̆ порядок в квартире. Украсила террасу, создала два светильника, расписала шкатулку, нарисовала рисунок, приготовила более 100 блюд. Набранных килограммов — один. Посетила множество красивых мест в Австрии. Не прочла ни одной книги. Не посмотрела умных фильмов. Потерянных спектаклей и выступлений — более 30. Депрессивных дней было больше чем за последние несколько лет. В семье была полная идиллия и ни одной ссоры! Хватит, да, дома сидеть?», — написала она в микроблоге.