Анна Нетребко поделилась шикарным архивным фото с совместного выступления с Хворостовским

Анна Нетребко в своем блоге опубликовала фотографию с выступления в Сан-Франциско в 2000 году. Анна воплотила на сцене образ Церлины, Дмитрий Хворостовский сыграл Дон Жуана.

«Я и Дима ❤️ Дон Жуан и Церлина 🙄 в Сан-Франциско 2000г», – написала Анна.

В комментариях подписчики отметили, что в роли Церлины молодая Анна была великолепна – «нежная и смущенная». Сама Анна, отвечая на комментарии, отметила, что эта роль не ее, и даже назвала ее напрасной тратой времени.

Под фотографией отметились и многие звёзды – Игорь Крутой с грустью отметил, что в таком составе спектакль уже не повторить.

Подписчики сказали много комплиментам прекрасным актерам, которые действительно прославили свою страну и написали много теплых слов памяти Дмитрия Хворостовского.

Несмотря на возраст, певица и сегодня выглядит шикарно, и примеряет на себя роскошные образы. Ранее в своем Instagram певица опубликовала стильную фотосессию со своим супругом, певцом Юсифом Эйвазовым. На фотографии появилась в шикарном кожаном наряде, из-под которого видно пикантное бюстье, и черной шляпе.