Анна Хилькевич призналась в тайном романе на площадке «Универа»
Фото: Instagram/@annakhilkevich
34-летняя звезда сообщила некоторые факты из личной жизни в социальной сети. В Srories она поделилась воспоминаниями о дебюте в 14 лет в сериале «Замыслил я побег». Кроме того, Хилькевич уточнила, что у нее был тайный роман во время съемок «Универа».
«Чуть-чуть. С членом съемочной группы. Помутнение рассудка», — отметила она. Однако имя бывшего возлюбленного артистка раскрывать не стала.
Хилькевич была замужем за директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепу. Они сочетались узами брака в 2011 году после четырехлетнего романа, однако развелись уже через год. Сейчас актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Они сыграли свадьбу в 2015 году. В декабре того же года у пары появилась дочь Арианна, а три года назад — дочь Мария.
Ранее Хилькевич пожаловалась на сложности в выборе помощницы по уходу за детьми. Она отметила, что вновь находится в поисках няни. По ее словам, прошлых специалистов пришлось уволить из-за недобросовестности. Хилькевич добавила, что не сможет доверить малышек малознакомым людям.
Фото: Instagram/@annakhilkevich
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