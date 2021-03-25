Анна Хилькевич призналась в тайном романе на площадке «Универа»

34-летняя звезда сообщила некоторые факты из личной жизни в социальной сети. В Srories она поделилась воспоминаниями о дебюте в 14 лет в сериале «Замыслил я побег». Кроме того, Хилькевич уточнила, что у нее был тайный роман во время съемок «Универа».

«Чуть-чуть. С членом съемочной группы. Помутнение рассудка», — отметила она. Однако имя бывшего возлюбленного артистка раскрывать не стала.