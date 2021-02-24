Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала, из-за чего уволила нянь дочек
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Как уточнила 34-летняя актриса, живущая с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, они оба заняты карьерой, поэтому нуждаются в услугах хорошей няни. Дочерям Арианне и Маше 5 и 2,5 года соответственно.
Хилькевич отметила, что вновь находится в поисках няни. По ее словам, прошлых специалистов пришлось уволить из-за недобросовестности. Хилькевич добавила, что не сможет доверить малышек малознакомым людям.
Звезда считает, что потенциальные помощницы должны успешно пройти испытательный срок. Анна добавила, что первые несколько дней няни всегда показывают себя только с лучшей стороны, но потом раскрывают истинное лицо. Хилькевич добавила, что меняет нянь с тех пор, как родилась первая дочь.
«Одна очень любила пользоваться моими духами. Другая была уволена после того, как сказала моего ребенку: "Кыш отсюда". Еще одна была замечена и сфотографирована моей подругой, когда первая перебегала с ребенком на руках не по переходу. Помню, я тогда очень разозлилась», — уточнила она.
Еще одна помощница оставила дочь Хилькевич на улице с курьером, а другая просила пожить в квартире с мужем, пока хозяева на отдыхе.
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Фото: Instagram/@annakhilkevich
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