Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала, из-за чего уволила нянь дочек

Звезда считает, что потенциальные помощницы должны успешно пройти испытательный срок. Анна добавила, что первые несколько дней няни всегда показывают себя только с лучшей стороны, но потом раскрывают истинное лицо. Хилькевич добавила, что меняет нянь с тех пор, как родилась первая дочь.

«Одна очень любила пользоваться моими духами. Другая была уволена после того, как сказала моего ребенку: "Кыш отсюда". Еще одна была замечена и сфотографирована моей подругой, когда первая перебегала с ребенком на руках не по переходу. Помню, я тогда очень разозлилась», — уточнила она.

Еще одна помощница оставила дочь Хилькевич на улице с курьером, а другая просила пожить в квартире с мужем, пока хозяева на отдыхе.

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