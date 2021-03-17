Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Она уточнила, что сделала повторную пластику груди и восстанавливается после хирургического вмешательства. Первую маммопластику Хилькевич провели еще десять лет назад спустя некоторое время после того, как она родила вторую дочь Марию в 2018 году, потребовалась повторная операция.
«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять», — призналась звезда и добавила, что боялась операции. 34-летняя Анна вспомнила, что после первого хирургического вмешательства восстанавливалась быстро, но осложнения не заставили себя долго ждать.
Хилькевич раскрыла причину разлада в организме. По ее словам, она слишком рано вернулась в активный спорт, стала поднимать штангу, носила тугие лифчики и вела активный образ жизни. «Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани», — объяснила она.
Напомним, актриса Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым, они поженились в 2015 году. 20 августа 2018 года они стали родителями во второй раз. К слову, мы писали, как Анна Хилькевич показала озорную младшую дочку. Актриса рассказала, что Машенька ничуть не уступает характером старшей сестре.
Фото: Instagram/@annakhilkevich
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