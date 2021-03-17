Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений

Она уточнила, что сделала повторную пластику груди и восстанавливается после хирургического вмешательства. Первую маммопластику Хилькевич провели еще десять лет назад спустя некоторое время после того, как она родила вторую дочь Марию в 2018 году, потребовалась повторная операция.

«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять», — призналась звезда и добавила, что боялась операции. 34-летняя Анна вспомнила, что после первого хирургического вмешательства восстанавливалась быстро, но осложнения не заставили себя долго ждать.