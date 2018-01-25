Сестры Михалковы проводят время вместе.

Вчера вечером, 25 января, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Селфи». Среди знаменитостей, которые оценили этот фильм, были Надежда и Анна Михалковы. Дочери режиссера Никиты Михалкова вместе вышли в свет.

Для этого мероприятия Анна выбрала элегантное платье с вставками из кружева. Ее сестра Надежда надела комфортный брючный костюм и с удовольствием позировала перед камерой с племянником. Молодой человек чувствовал себя несколько скованно. Вероятно, свободный стиль одежды он выбрал именно по этой причине.

В своем блоге Анна также показала редкое фото, подчеркнув то, как близки они с младшей сестрой.

Можно никак не подписывать ?!

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

Актрисы видятся довольно часто, приходят на помощь друг другу в сложных ситуациях. К примеру, Анна поддерживала Надежду, когда та разводилась с режиссером Резо Гигиенишвили. А Надежда присматривала за племянниками — сыновьями Анны Андреем и Сергеем — в Испании.

Фото: архивы пресс-служб, instagram