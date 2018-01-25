Сестры Михалковы проводят время вместе.

Вчера вечером, 25 января, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Селфи». Среди знаменитостей, которые оценили этот фильм, были Надежда и Анна Михалковы. Дочери режиссера Никиты Михалкова вместе вышли в свет.

Для этого мероприятия Анна выбрала элегантное платье с вставками из кружева. Ее сестра Надежда надела комфортный брючный костюм и с удовольствием позировала перед камерой с племянником. Молодой человек чувствовал себя несколько скованно. Вероятно, свободный стиль одежды он выбрал именно по этой причине.

В своем блоге Анна также показала редкое фото, подчеркнув то, как близки они с младшей сестрой.