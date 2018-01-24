Накануне вечером 29-летняя Паулина Андреева сопровождала возлюбленного Федора Бондарчука на премьеру фильма «Селфи».

Гости мероприятия стали шептаться по поводу возможной беременности актрисы, поскольку она выбрала черное платье свободного кроя, хотя обычно предпочитает облегающие сексуальные наряды.

Более того, многие посчитали красноречивыми счастливые улыбки Паулины и Федора, а также тот факт, что девушка постоянно держала руки на животе, как бы инстинктивно его защищая.