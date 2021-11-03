Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik&Asti

Анна Дзюба впервые высказалась о своем уходе из Artik&Asti в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Певица отметила, что в случившемся никто не виноват, и никаких конфликтов между участниками не было.

«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто в этом не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не будем торопиться, посмотрим, что будет дальше», – объяснила Анна.