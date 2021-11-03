Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik&Asti
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Фото: @astiselfmade
Анна Дзюба впервые высказалась о своем уходе из Artik&Asti в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Певица отметила, что в случившемся никто не виноват, и никаких конфликтов между участниками не было.
«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто в этом не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не будем торопиться, посмотрим, что будет дальше», – объяснила Анна.
Стоит отметить, что группа и дальше продолжит свою деятельность, но без Анны, которая решила пойти своим путем. Об этом накануне высказался Артем Умрихин, пообещав уже в скором времени рассказать, кто заменит певицу.
«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе», – писал он.
Фото: Instagram, Global Look press