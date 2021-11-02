Анна Дзюба ушла из группы Artik & Asti после десяти лет работы в ней

31-летняя Анна Дзюба, она же Asti, и 35-летний Артем Умрихин, он же Artik, на протяжении 10 лет исполняли поп-композиции, которые полюбились большому количеству людей. Масштабы фан-базы дуэта росли ежегодно, а каждая новая песня охватывала все большее количество слушателей. Группа и в данный момент находится на пике популярности, и ничего не предвещало беды. Но сегодня Артем Умрихин выложил пост в Instagram, в котором сообщил о «музыкальном расставании» всеми любимого дуэта.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться», — откровенничает Artik со своими поклонниками.

Исполнитель в своем посте искренне благодарит Аню за пройденные бок о бок годы. А также интригует поклонников новой информацией: «Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!».