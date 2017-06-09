Звезда фильма «Блокбастер» Аня Чиповская предпочитает одежду недорогих брендов

Стилем 30-летней Анны Чиповской восхищаются критики и редакторы модных журналов. Однако немногие догадываются, что большая часть вещей актрисы приобретена в недорогих магазинах, более того — на бегу.

Главный принцип Чиповской — не следовать за модой, а выбирать то, что подходит именно ей. Однажды Анна поняла, что ей идут базовые вещи, и с тех пор тратит на покупки минимум времени. Долго бродить по магазинам она позволяет себе только тогда, когда ищет подарки для близких. «На себя мне жалко тратить время и деньги», — пояснила она.

Чиповскую часто можно встретить в TopShop, H&M и Zara, вещи этих брендов она нередко комбинирует с винтажной одеждой, о чем звезда увлекательно рассказала в интервью для сайта WMJ. «Нет разницы, купишь ты себе обычную белую майку в масс-маркете за 600-700 рублей или точно такую же, но с какой-то крутой этикеткой, за 15 тысяч. Выбор очевиден», — уверена звезда.