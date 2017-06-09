Анна Чиповская откровенно о стиле: «На себя мне жалко тратить время и деньги»
Стилем 30-летней Анны Чиповской восхищаются критики и редакторы модных журналов. Однако немногие догадываются, что большая часть вещей актрисы приобретена в недорогих магазинах, более того — на бегу.
Главный принцип Чиповской — не следовать за модой, а выбирать то, что подходит именно ей. Однажды Анна поняла, что ей идут базовые вещи, и с тех пор тратит на покупки минимум времени. Долго бродить по магазинам она позволяет себе только тогда, когда ищет подарки для близких. «На себя мне жалко тратить время и деньги», — пояснила она.
Чиповскую часто можно встретить в TopShop, H&M и Zara, вещи этих брендов она нередко комбинирует с винтажной одеждой, о чем звезда увлекательно рассказала в интервью для сайта WMJ. «Нет разницы, купишь ты себе обычную белую майку в масс-маркете за 600-700 рублей или точно такую же, но с какой-то крутой этикеткой, за 15 тысяч. Выбор очевиден», — уверена звезда.
Но иногда Анна посещает и дорогие магазины, где позволяет себе побаловать внутреннюю принцессу, прикупив красивую сумку или пару туфель. «В принципе, я всегда доверяю своим ощущениям. И когда я чувствую, глядя на вещь, что если ее сейчас не куплю, то буду через месяц, год, два попрекать себя за это, обязательно беру ее», — сообщила модница.
Одно из таких приобретений — черные босоножки Dolce&Gabbana с инкрустированными камнями каблуками — актриса выгуляла на премьере фильма «Блокбастер». А вы уже смотрели эту новинку в кино?
Фото: globallookpress.com, instagram.com