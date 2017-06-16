В столице прошел премьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов этого лета

Первым июльским вечером в Москве состоялась закрытая премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого лета — работы Романа Волобуева «Блокбастер». Поддержать создателей картины в этот день приехало большое количество российских знаменитостей. Фотографам с удовольствием позировали Светлана Устинова и Анна Чиповская, снявшиеся в главных ролях в «Блокбастере», Даша Чаруша, написавшая для него музыку, продюсеры картины Илья Стюарт и Мурад Османн, а также другие знаменитости. Среди гостей замечены Павел Деревянко, Илья Бачурин, Светлана Ходченкова, Екатерина Одинцова, Лукерья Ильяшенко, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Егор Корешков.

Илья Стюарт, Светлана Устинова, Анна Чиповская, Юрий Козырев, Мурад Османн

Как отмечают создатели картины, эта лента о столкновении двух стихий — земли и огня. Чем закончилась история столкновения двух диаметрально противоположных героинь Устиновой и Чиповской, мы узнаем с 13 июля, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Сабина Ахмедова, Юлия Топольницкая, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Даша Чаруша