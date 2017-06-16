Светлана Устинова, Анна Чиповская и другие звезды на премьере «Блокбастера»
Первым июльским вечером в Москве состоялась закрытая премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого лета — работы Романа Волобуева «Блокбастер». Поддержать создателей картины в этот день приехало большое количество российских знаменитостей. Фотографам с удовольствием позировали Светлана Устинова и Анна Чиповская, снявшиеся в главных ролях в «Блокбастере», Даша Чаруша, написавшая для него музыку, продюсеры картины Илья Стюарт и Мурад Османн, а также другие знаменитости. Среди гостей замечены Павел Деревянко, Илья Бачурин, Светлана Ходченкова, Екатерина Одинцова, Лукерья Ильяшенко, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Егор Корешков.
Как отмечают создатели картины, эта лента о столкновении двух стихий — земли и огня. Чем закончилась история столкновения двух диаметрально противоположных героинь Устиновой и Чиповской, мы узнаем с 13 июля, когда фильм выйдет в широкий прокат.
Фото: Анна Темерина