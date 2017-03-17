Анджелина Джоли встретилась с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в Ламбетском дворце. В резиденции главы Англиканской церкви они обсудили вопросы, связанные с сексуальным насилием в зонах военных конфликтов, проблемой беженцев и Южным Суданом. Правда, в Сети обсуждают не то, о чем Джоли говорила с архиепископом, а ее грудь.

Дело в том, что в целом наряд звезды был скромным — просторный серый джемпер и белая длинная юбка, однако она решила не надевать бюстгальтер. В итоге от проблем беженцев поклонников отвлекли... соски актрисы.

Фото: Twitter, globallookpress.com