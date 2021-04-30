Анита Цой рассказала о смерти матери

О смерти отца Аните сообщила двоюродная сестра. В последний раз певица виделась с ним на одной из телевизионных программ, а разговаривала, когда он оказался в клинике из-за проблем с сердцем.

Ранее стало известно, что сама Анита Цой нуждается в операции после коронавируса. Как и у многих, болезнь у певицы не прошла бесследно. Звезда призналась, что ей требуется операция, на которую она в ближайшее время собиралась отправиться за границу. О госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня прошлого года. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркивала, что певица соблюдала все меры предосторожности и ответственно относилась к режиму самоизоляции. Исполнительница долгое время провела в больнице, а 11 июля, сообщила, что выздоровела.