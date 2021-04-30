Анита Цой рассказала о смерти матери
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Фото: Instagram/@anitatsoy
Как уточнила звезда, умерла ее мама - Элоиза Санхымовна. Исполнительница выложила снимок мамы. Она не стала раскрывать подробностей случившегося. Мать Цой серьезно болела. В одном из интервью Анита рассказывала, что ей пришлось пережить уход отца из семьи. Папа Аниты умер не так давно, певица не успела наладить с ним взаимоотношения. «Я увидела изрядно постаревшую женщину с лицом серого цвета, в которой не узнала свою маму. Увидела человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить - привезли овоща. Это была не моя мама вообще», - призналась она.
О смерти отца Аните сообщила двоюродная сестра. В последний раз певица виделась с ним на одной из телевизионных программ, а разговаривала, когда он оказался в клинике из-за проблем с сердцем.
Ранее стало известно, что сама Анита Цой нуждается в операции после коронавируса. Как и у многих, болезнь у певицы не прошла бесследно. Звезда призналась, что ей требуется операция, на которую она в ближайшее время собиралась отправиться за границу. О госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня прошлого года. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркивала, что певица соблюдала все меры предосторожности и ответственно относилась к режиму самоизоляции. Исполнительница долгое время провела в больнице, а 11 июля, сообщила, что выздоровела.
Фото и видео: Instagram/@anitatsoy
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