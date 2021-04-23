Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Сергеем Ребровым
Фото: Global Look Press
Как уточнила звезда, в какой-то момент она поняла, что их отношения не сложатся. Одной из причин расставания был сложный характер спортсмена.
Лорак признала, что влюбилась не в того, кого надо. Через некоторое время она стала замечать, как футболист манипулирует ею. «Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни», - подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-1». Ани познакомилась с Ребровым в Лондоне. После того, как завязались отношения, через некоторое время спортсмен предложил ей «роль любовницы». Но знаменитость такая ситуация не устраивала. Лорак сразу решила оборвать контакты.
Ани Лорак уже два года как свободная женщина после расставания с бывшим супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. За это время певица почти не была замечена с мужчинами, за исключением мимолетного романа с продюсером Black Star Егором Глебом - отношения пары не сложились, а сам он младше ее на 14 лет. Однако на премии «Прорыв года» журналисты заметили на безымянном пальце певицы крупное кольцо, похожее на помолвочное. Недавно она подтвердила слухи о новом романе.
Имени своего нового возлюбленного она не назвала, однако ходят слухи, что у пары все очень серьезно - настолько, что они готовятся к свадьбе. А кольцо на ее пальце стало еще одним подтверждением этого. Отметим, что само наличие кольца Ани Лорак не комментирует, и говорит, что это простое украшение.
Фото: Global Look Press
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