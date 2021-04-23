Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Сергеем Ребровым

Как уточнила звезда, в какой-то момент она поняла, что их отношения не сложатся. Одной из причин расставания был сложный характер спортсмена.

Лорак признала, что влюбилась не в того, кого надо. Через некоторое время она стала замечать, как футболист манипулирует ею. «Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни», - подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-1». Ани познакомилась с Ребровым в Лондоне. После того, как завязались отношения, через некоторое время спортсмен предложил ей «роль любовницы». Но знаменитость такая ситуация не устраивала. Лорак сразу решила оборвать контакты.