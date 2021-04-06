Ани Лорак подтвердила слухи о новом романе

Ани Лорак уже два года, как свободная женщина, после расставания с бывшим супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

За это время певица почти не была замечена с мужчинами, за исключением мимолетного романа с продюсером Black Star Егором Глебом – отношения пары не сложились, а сам он младше ее на 14 лет.

Однако на премии «Прорыв года» журналисты заметили на безымянном пальце певицы крупное кольцо, похожее на помолвочное.

Впрочем, певица не стала ничего скрывать и подтвердила журналистам «Собеседника», что у нее действительно есть роман.

«Я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!», – говорит Лорак.

Имени своего нового возлюбленного она не назвала, однако ходят слухи, что у пары все очень серьезно – настолько, что они готовятся к свадьбе. А кольцо на ее пальце стало ещё одним подтверждением этого.

Отметим, что само наличие кольца Ани Лорак не комментирует, и говорит, что это простое украшение.