Ани Лорак рассказала, что чувствовала, узнав об изменах мужа

«Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий... Серьезную работу над собой провела. И поняла, что, прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас», — заявила Ани Лорак.

Она добавила, что супруг добивался ее прощения, но Лорак осталась непреклонна. В 2017 году пара фактически распалась, а окончательно певица развелась с супругом в 2019 году. Первое время между Налчаджиоглу и Лорак царила неприязнь, но в дальнейшем они смогли помириться, чтобы вместе воспитывать общую дочь.