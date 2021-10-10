Ани Лорак рассказала, что чувствовала, узнав об изменах мужа
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Фото: Instagram
Ани Лорак призналась, что пережила измены своего теперь уже бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу только благодаря помощи психолога. В эфире украинского канала «1+1» 43-летняя певица рассказала, что узнать о них и принять решение о разводе было тем больнее, что Ани верила — этот брак навсегда. Но муж продолжал изменять ей.
«Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий... Серьезную работу над собой провела. И поняла, что, прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас», — заявила Ани Лорак.
Она добавила, что супруг добивался ее прощения, но Лорак осталась непреклонна. В 2017 году пара фактически распалась, а окончательно певица развелась с супругом в 2019 году. Первое время между Налчаджиоглу и Лорак царила неприязнь, но в дальнейшем они смогли помириться, чтобы вместе воспитывать общую дочь.
Весной 2021-го бывшие супруги встретились на дне рождения Филиппа Киркорова и даже потанцевали вместе, спровоцировав слухи о воссоединении. Но предположения так и остались неподтвержденными. А на минувшей неделе стало известно, что Мурат Налчаджиоглу сделал предложение жительнице Киева, с которой встречается уже больше года.
Фото и видео: @anilorak/Instagram