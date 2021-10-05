Бывший муж Ани Лорак женится на молодой избраннице
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @Muratnalca/Instagram
Как сообщает издание Vesti.ua, девушка по имени Лилия является невестой бывшего мужа Ани Лорак. Ей 26 лет, работает визажистом в Киеве и воспитывает дочь. На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с обручальным кольцом и рукой возлюбленного Мурата Налчаджиоглу.
Фото: @ li_l_i_a/Instagram
По факту Мурат и Лилия вместе уже полтора года. До этого момента девушка уже выкладывала совместные фото с бывшим мужем популярной певицы. Но весной этого года неожиданно удалила их.
Тогда же Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу стали появляться на публике вместе, а внимательные поклонники заподозрили бывших супругов в воссоединении. Но, судя по всему, наладить отношения певице и бизнесмену так и не удалось. «Что-то заставляло его оставаться в Киеве. И произошло то, что произошло. Это был сложный период жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где меня все знают и уважают. В каком свете он выставлял меня?», — вспоминает то время певица в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Певица также вспоминает, что экс-муж не раз пытался сохранить брак и просил Лорак забыть его измены. Но певица решила больше не давать ему шансов, и в 2019 году пара развелась.
Сейчас Мурат и Лилия вместе находятся в Турции. Бизнесмен подружился с дочерью своей невесты.
Фото: Instagram