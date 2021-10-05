Бывший муж Ани Лорак женится на молодой избраннице

По факту Мурат и Лилия вместе уже полтора года. До этого момента девушка уже выкладывала совместные фото с бывшим мужем популярной певицы. Но весной этого года неожиданно удалила их.

Тогда же Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу стали появляться на публике вместе, а внимательные поклонники заподозрили бывших супругов в воссоединении. Но, судя по всему, наладить отношения певице и бизнесмену так и не удалось. «Что-то заставляло его оставаться в Киеве. И произошло то, что произошло. Это был сложный период жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где меня все знают и уважают. В каком свете он выставлял меня?», — вспоминает то время певица в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Певица также вспоминает, что экс-муж не раз пытался сохранить брак и просил Лорак забыть его измены. Но певица решила больше не давать ему шансов, и в 2019 году пара развелась.

Сейчас Мурат и Лилия вместе находятся в Турции. Бизнесмен подружился с дочерью своей невесты.