38-летняя Ани Лорак призывает дарить любовь

Популярная певица Ани Лорак — горячая штучка! Будучи мамой и женой, она не боится представать то в образе застегнутой на все молнии инопланетянки , то — в образе нарочито сексуальной дивы. Сегодня в своем блоге она призвала верить в себя и излучать любовь, и сопроводила свой призыв соблазнительной фотографией.

«Великолепная», «Сама сексуальность!», «Вы пример для подражания, вам обязательно надо создать программу про красоту и спорт!))) про стиль, про то как добиться мирового признания, как это сделали вы!))) вы удивительная девушка)))) спасибо, что вы есть!)))))», — восхищаются фанаты.

В обычной же жизни Лорак предпочитает более расслабленные образы элегантной леди или обычной мамочки.