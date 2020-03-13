Ани Лорак показала танцующую перед фотографами подросшую дочь: «Моя талантливая харизматичная Артистка»

«Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка», — написала гордая мама под видео, на котором ее танцующая дочь позирует перед камерами.

«Смотрю на Софию и вижу Вас! Ну копия же», «Точно артистка растет! Камера ее любит! И видно, что это взаимно», «Какая красивая девочка! Очень артистичная, вся в вас! Камеры полюбили красивую Сонечку», «Ваууууууууу. Модель. Вся в маму». «У тебя растет настоящая знаменитость и с каждым годом все больше походит на тебя», «Какая милая турчанка», «Копия папа», «Такая хорошенькая, мамина принцесса», — восхитились поклонники.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. Через 10 лет счастливого брака с турком певица подала на развод. В СМИ появились сведения, что муж ей изменяет, однако сама артистка ситуацию не комментировала.