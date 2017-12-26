39-летняя певица Ани Лорак показала, как она выглядела в детстве.

Ани Лорак — одна из самых женственных артисток на российской сцене. Но в детстве ее легко было спутать с мальчиком. Сегодня звезда показала фото, на котором она запечатлена с братьями.

«Какая малышка», «Утиии! Какая лапочка! Какие все милые и красивые», «Глаза с детства красивые были», «Очень чудесное фото», «Кто там главный был видно уже», «Каролина главная бандитка», «Хомячок! Вы очень милая, Каролиша! Любви и исполнения всех желаний в наступающем году! Из такой малышки выросла шикарная Дива, зажигающая сердца миллионов», — восхищаются поклонники.

Многие из них попросили повторить фото и сделать коллаж — «тогда» и «сейчас». Однако, увы, это невозможно. Старший брат певицы Сережа добровольно уехал служить в Афганистан и погиб. Именно он очень хотел, чтобы сестра стала певицей и помогал ей разучивать песни, когда они еще были вместе. «Открыть цинковый гроб нам не разрешили. Брат был сильно ранен, десять дней пролежал в госпитале. Сережа был очень сильным человеком, физически и морально, я всегда брала и беру с него пример», — рассказала Лорак однажды в интервью для издания «Собеседник».

Всего в семье певицы было четыре ребенка. «Моя мама работала диктором на радио в Черновцах. С папой они уже расстались, поэтому от работы маме как одиночке дали большой дом. Это был не дом в полном понимании слова, а просто крыша над головой и стены — жилье, которое нужно было обустроить. Сразу все привести в порядок мама не могла, денег не было. Поэтому первое время мы все спали на матрасах на полу. Было ли это нормально? Конечно, нет! Но мы не думали об этом, радовались, когда дома были дрова и в печке весело трещал огонь», — вспоминала она. Мама артистки была абсолютно творческим человеком и ей было сложно в быту. Однако дети не обращали внимания на трудности, ведь главное это — любовь.

Фото: instagram