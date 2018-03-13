Анджелина Джоли принимает ванну на глазах у подросших детей: «И мне это нравится»
Мировые СМИ обсуждают признание, которое сделала одна из самых известных звездных мам — Анджелина Джоли. В интервью для британского Hello 42-летняя актриса пожаловалась на усталость, которую постоянно испытывает, пытаясь быть ближе к детям. Для решения вопроса звезда выбирает весьма спорные методы.
«Многие мамы не успевают отдыхать, но даже в этом мы ухитряемся находить свои прелести <...> Даже когда я пытаюсь принять ванну, все заканчивается тем, что со мной постоянно оказываются как минимум двое моих детей. Но мне это нравится! Я ни на что не променяла бы это», — призналась она.
Общественность разделилась на два лагеря. Одни осуждают Анджелину, ведь самым младшим ее детям уже исполнилось по 9 лет. Другие — поддерживают, счтая что в обнаженном теле матери нет ничего постыдного.
А что думаете вы по этому поводу?
Напомним, что у Анджелины Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-лтний Пакс, 13-летняя Захара, 11-летняя Шайло, 9-летние Вивьен и Нокс. Все они проживают с матерью согласно решению суда. Актриса пытается привить им главные, по ее мнению качества — умение ценить людей, проявлять эмпатию, не быть эгоистичными. Она находится в процессе оформления развода с Брэдом Питтом, который настаивает на совместной опеке над детьми. Источники сообщают, что пара планирует завершить бракоразводный процесс до 31 декабря 2018 года.
Фото: globallookpress, кадры из фильма