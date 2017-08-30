Звездная пара хочет дать другу новый шанс, несмотря на продолжающийся бракоразводный процесс

Слухи о примирении Анджелины Джоли и Брэда Питта получили новое подтверждение. Биограф голливудской актрисы Ян Гальперин в интервью Daily Mail рассказал о том, что он узнал, опросив десятки близких и знакомых знаменитых актеров. По словам биографа, первая встреча Анджелины и Брэда после разрыва состоялась семь недель назад на совместном психотерапевтическом сеансе. «Брэд сделал первый шаг вперед, и тогда они рухнули в объятия друг друга. Было много слез. Именно там, во время сеанса психотерапии они решили дать друг другу второй шанс и попробовать начать все с начала», — цитирует Гальперина Daily Mail.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

По словам источника, супруги не настроены прерывать бракоразводный процесс. Сейчас для них самое главное — работа над отношениями. Как говорит биограф, Анджелина уже призналась друзьям о примирении с Питтом. Более того, актриса намерена стать с бывшим мужем «новыми Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном». Знаменитая голливудская пара развелась в 1973 году спустя девять лет семейной жизни. Однако, через год актеры вновь пошли под венец.

Напомним, роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». В 2014 году пара официально узаконила отношения, а в сентябре 2016 актриса подала на развод. По информации инсайдеров, главной причиной расторжения брака стала алкогольная зависимость Брэда. У супругов шестеро детей: родные Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс, Захара и Пакс.