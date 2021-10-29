Андрея Малахова вызвали в СК после исчезновения Светличной, которая «нашлась» у него в студии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Андрея Малахова вызвали в Следственный комитет — ему предстоит дать комментарии по поводу пропажи Светланы Светличной. Об этом анонимный источник сообщил «Ленте.ру».
Инцидент очень встревожил родственников — у Светличной есть проблемы со здоровьем. Женщину сразу начали искать волонтеры.
Однако искали недолго — оказалось, что звезда отправилась на съемки к Андрею Малахову. Именно он первым сообщил о ее местонахождении, опубликовав кадр из студии с ней и подписав: «Нашлась».
После истории с пропажей многие звезды принесли извинения волонтерам, которые потратили время на ее поиски, и осудили подобный поступок.
А сын Светличной и вовсе заявил, что намерен положить мать в больницу, поскольку устал от ее поведения.
«Сама она от всего отказывается — мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими и друзьями, коллеги тоже перестали с ней контактировать», — заявил он «СтарХиту».
Фото: Instagram, Global Look press