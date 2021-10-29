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Андрея Малахова вызвали в СК после исчезновения Светличной, которая «нашлась» у него в студии

Несколько дней назад появилась тревожная новость — пропала актриса Светлана Светличная, у которой есть серьезные заболевания. Обеспокоенные родственники и волонтеры начали поиски, однако актрису обнаружили в студии у Малахова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Светличная, фотосессия

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрея Малахова вызвали в Следственный комитет — ему предстоит дать комментарии по поводу пропажи Светланы Светличной. Об этом анонимный источник сообщил «Ленте.ру».

Инцидент очень встревожил родственников — у Светличной есть проблемы со здоровьем. Женщину сразу начали искать волонтеры.

Однако искали недолго — оказалось, что звезда отправилась на съемки к Андрею Малахову. Именно он первым сообщил о ее местонахождении, опубликовав кадр из студии с ней и подписав: «Нашлась».

После истории с пропажей многие звезды принесли извинения волонтерам, которые потратили время на ее поиски, и осудили подобный поступок.

А сын Светличной и вовсе заявил, что намерен положить мать в больницу, поскольку устал от ее поведения.

«Сама она от всего отказывается — мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими и друзьями, коллеги тоже перестали с ней контактировать», — заявил он «СтарХиту».

Фото: Instagram, Global Look press