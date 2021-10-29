Андрея Малахова вызвали в СК после исчезновения Светличной, которая «нашлась» у него в студии

Андрея Малахова вызвали в Следственный комитет — ему предстоит дать комментарии по поводу пропажи Светланы Светличной. Об этом анонимный источник сообщил «Ленте.ру».

Инцидент очень встревожил родственников — у Светличной есть проблемы со здоровьем. Женщину сразу начали искать волонтеры.

Однако искали недолго — оказалось, что звезда отправилась на съемки к Андрею Малахову. Именно он первым сообщил о ее местонахождении, опубликовав кадр из студии с ней и подписав: «Нашлась».

После истории с пропажей многие звезды принесли извинения волонтерам, которые потратили время на ее поиски, и осудили подобный поступок.