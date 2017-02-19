Телеведущий Андрей Малахов и не подозревал, чем может обернуться тест на ДНК. Два месяца назад он сдал для передачи Елены Малышевой слюну для проведения уникального ДНК-теста.

В последнем выпуске передачи Андрей узнал всю историю своих родных. По отцовской линии ближайшие генетические родственники Андрея живут в странах Африки, Азии и не только: Судане, Йемене, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане. Среди знаменитых родных в его генах можно найти представителей династии Ротшильдов.

По материнской линии Малахова родные живут в Бразилии, США, и Мексике. А знаменитый родственник — Чингисхан. После того, как Малахову рассказали о его анамнезе, ему Елена Малышева вдруг объявила, что среди гостей находится его троюродный брат!

Публикация от @malakhov007Фев 19 2017 в 1:02 PST

Андрей почти сразу догадался: это Николай Валуев. Оказывается, именно Николай Валуев родственник знаменитого телеведущего по отцу. Прославленный спортсмен и Андрей Малахов совсем не похожи: Николай ростом 2 метра 13 см и весом 140 кг. Его называют «человек-гора» — он первый российский боксер в сверхтяжелом весе.

«Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» — заявил Андрей Малахов.

Кстати, у Валуева среди знаменитых родных генетики нашли голливудскую актрису Мэрил Стрип.

Фото: instagram.com, globallookpress.com