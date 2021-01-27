Андрей Малахов рассказал об увлечениях своего наследника: «Танцы не очень любит»

Андрей Малахов рассказал о том, чем интересуется и любит заниматься его трехлетний сын. Об увлечениях своего наследника Малахов рассказал в интервью порталу Teleprogramma.

Малахов и его супруга Наталья Шкулева активно занимаются разносторонним развитием сына.

«У него есть танцы, которые, мне кажется, он не очень любит. Также лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие — математика и логическое мышление», — делится с журналистами Малахов.

Малыш отдает предпочтение правильным игрушкам, его любимые Сова, медвежонок Пух, а также плед — Малахову, правда, так и не удалось объяснить, что такого сын Саша в нем нашел.

У них есть и свои семейные традиции. Например, Андрей и Саша вместе каждую субботу идут в бассейн, а затем пьют капучино и отправляются в гости к бабушке и дедушке.

Известный журналист и телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом три года назад.