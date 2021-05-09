Андрей Малахов расплакался в эфире собственного шоу, посвященного Дню Победы
Фото: Instagram/@malakhov007
Выпуск получил название «Песни о войне: со слезами на глазах» и вышел в эфире 8 мая на «Россия-1». Гости студии рассказывали истории ветеранов, слушали военные песни. Известную композицию «День Победы» исполнили ветераны. Слушая их, Малахов расплакался. Эмоции не смогли сдержать и другие участники выпуска.
День Победы» была написала к 30-летию победы над фашисткой Германией Давидом Тухмановым и Владимиром Харитоновым. Известность композиция получила в исполнении Льва Лещенко и Иосифа Кобзона.
Фото: Instagram/@malakhov007
Ранее Андрей Малахов отказался от прописки в Москве и «переехал» за полярный круг. Он опубликовал снимок с паспортом в руках. На фотографии отчетливо видно, что отныне Малахов прописан в родном городе - Апатитах в Мурманской области. По его словам, это должно стать трендом 2021 года. Андрей считает, что прописка в Москве, которую хотел иметь каждый в 90-е, теперь не такая важная вещь.
Апатиты находятся на Кольском полуострове и расположены между озером Имандра и горным массивом Хибины. В четвертом по величине населенном пункте за Северным полярным кругом в России живут около 50 тысяч человек.
Фото: Instagram/@malakhov007
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