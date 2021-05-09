Андрей Малахов расплакался в эфире собственного шоу, посвященного Дню Победы

Выпуск получил название «Песни о войне: со слезами на глазах» и вышел в эфире 8 мая на «Россия-1». Гости студии рассказывали истории ветеранов, слушали военные песни. Известную композицию «День Победы» исполнили ветераны. Слушая их, Малахов расплакался. Эмоции не смогли сдержать и другие участники выпуска.

День Победы» была написала к 30-летию победы над фашисткой Германией Давидом Тухмановым и Владимиром Харитоновым. Известность композиция получила в исполнении Льва Лещенко и Иосифа Кобзона.