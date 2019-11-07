Счет на миллионы: Андрей Малахов раскрыл сумму своей зарплаты
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Фото: Instagram Андрея Малахова
Телеведущий Андрей Малахов стал гостем нового выпуска скандального YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором поделился некоторыми подробностями своей работы на Первом канале, которому «отдал» двадцать пять лет своей жизни. Так, по словам ведущего, ежемесячно он получал по 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей — прим.ред.). При этом Малахов уточнил, что его коллеги Владимир Познер и Иван Ургант получали больше.
Кроме того Андрей рассекретил гонорары участников своих ток-шоу. Самым высокооплачиваемым гостем стал Эммануил Виторган, который согласился рассказать о рождении дочери Этель за 1,8 миллиона рублей. Сергей Зверев за историю с приемным сыном также получил миллион рублей: «Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив. За то, что он рассказал про ребенка. Но здесь, отдать ему должное, у него были гораздо выгоднее предложения от других каналов. В несколько раз выше. Но, так как он понимал, что мы знакомы много лет и мы общаемся, он пошел на это». А вот Диана Шурыгина, рассказывавшая о баснословных гонорарах, полученных за участие в программе, на самом деле получила 10 тысяч рублей.
Напомним, Андрей Малахов проработал на Первом канале с 1992 по 2017 год. После этого ведущий пришел на телеканал «Россия 1», где ведет по будням ток-шоу «Прямой эфир», а по субботам — «Привет, Андрей» (аналог шоу «Сегодня вечером», которое Малахов вел на Первом канале). В разговоре с Собчак Андрей заявил, что на «второй кнопке» получает зарплату, «равносильную» той, что была на «первой».
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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