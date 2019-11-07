Счет на миллионы: Андрей Малахов раскрыл сумму своей зарплаты

Кроме того Андрей рассекретил гонорары участников своих ток-шоу. Самым высокооплачиваемым гостем стал Эммануил Виторган, который согласился рассказать о рождении дочери Этель за 1,8 миллиона рублей. Сергей Зверев за историю с приемным сыном также получил миллион рублей: «Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив. За то, что он рассказал про ребенка. Но здесь, отдать ему должное, у него были гораздо выгоднее предложения от других каналов. В несколько раз выше. Но, так как он понимал, что мы знакомы много лет и мы общаемся, он пошел на это». А вот Диана Шурыгина, рассказывавшая о баснословных гонорарах, полученных за участие в программе, на самом деле получила 10 тысяч рублей.

Напомним, Андрей Малахов проработал на Первом канале с 1992 по 2017 год. После этого ведущий пришел на телеканал «Россия 1», где ведет по будням ток-шоу «Прямой эфир», а по субботам — «Привет, Андрей» (аналог шоу «Сегодня вечером», которое Малахов вел на Первом канале). В разговоре с Собчак Андрей заявил, что на «второй кнопке» получает зарплату, «равносильную» той, что была на «первой».