Андрей Макаревич впервые вышел в свет с супругой после тайной свадьбы

«Общественный совет – это те люди, по которым мы сверяем часы, мы ориентируемся на вас, вы интеллектуальная элита, и мы идем туда, куда вы указываете», — сказал, открывая официальную часть вечера, президент РЕК Юрий Каннер.

Гостями вечера, который проходил в шатре, выстроенном у Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе, стали представители Общественного совета РЕК экономист Евгений Гонтмахер, журналист Михаил Гуревич, певица Маша Кац, актер Борис Львович, режиссер Марк Розовский, писатель Лев Симкин и другие попечители благотворительных программ, партнеры и друзья РЕК.