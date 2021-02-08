passion.ru

Анатолий Кучерена стал отцом в пятый раз

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анатолий Кучерена

Фото: www.instagram.com/anatoly_kucherena/?hl=ru

В семье звездного адвоката появился еще один сын, которого назвали Михаилом.

Звездный адвокат Анатолий Кучерена снова стал отцом, его третья супруга подарила ему сына. Мальчика назвали Михаилом.

Радостным событием он поделился со своими подписчиками.

«Вот уже 5 дней я пребываю в статусе отца пятерых детей. 02.02 родился мой четвертый сын Михаил. Как в том стихотворении: четыре сыночка и лапочка-дочка. Спасибо моей любимой жене за мое счастье!», — написал он.

Это уже пятый ребенок Кучерены, от предыдущих отношений у него есть еще три сына и одна дочь.

Ранее адвокат имел отношения с Ольгой Майдан и был женат еще на одной женщине. Юрист поддерживает теплые дружеские отношения со всеми своими женами и заботится обо всех своих детях.

Адвокат работал со многими известными людьми, в том числе с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Сейчас Сноуден живет в России, где получил политическое убежище, и недавно тоже стал отцом в первый раз. Его супруга родила малыша в одном из московских роддомов, ребенок получил российское гражданство.

Фото: Instagram Анатолия Кучерены

Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги