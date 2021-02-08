Анатолий Кучерена стал отцом в пятый раз

Звездный адвокат Анатолий Кучерена снова стал отцом, его третья супруга подарила ему сына. Мальчика назвали Михаилом.

Радостным событием он поделился со своими подписчиками.

«Вот уже 5 дней я пребываю в статусе отца пятерых детей. 02.02 родился мой четвертый сын Михаил. Как в том стихотворении: четыре сыночка и лапочка-дочка. Спасибо моей любимой жене за мое счастье!», — написал он.

Это уже пятый ребенок Кучерены, от предыдущих отношений у него есть еще три сына и одна дочь.

Ранее адвокат имел отношения с Ольгой Майдан и был женат еще на одной женщине. Юрист поддерживает теплые дружеские отношения со всеми своими женами и заботится обо всех своих детях.

Адвокат работал со многими известными людьми, в том числе с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Сейчас Сноуден живет в России, где получил политическое убежище, и недавно тоже стал отцом в первый раз. Его супруга родила малыша в одном из московских роддомов, ребенок получил российское гражданство.