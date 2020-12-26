Эдвард Сноуден впервые стал отцом

К слову, какое имя дали новорожденному малышу пока неизвестно.

В комментариях под ранее сделанной фотографиях пользователи Сети пишут многочисленные поздравления супругам. Молодых родителей поздравляют с радостным событием в семье и не забывают отметить, что рождение ребенка - это лучший подарок на Новый год.

Кстати, поженились возлюбленные только в прошлом году. Они сделали это тайно в России. До этого пара состояла в отношениях 14 лет.