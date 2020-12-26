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Эдвард Сноуден впервые стал отцом

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Эдвард Сноуден

Фото: @lsjourney / Instagram

У живущего в России бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена родился сын. Его жена Линдси Миллс родила в одном из московских роддомов.

Об этой радостной новости сообщает издание РИА Новости .

По словам адвоката Анатолия Кучерены, который представляет интересы Сноудена, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — рассказал он.

К слову, какое имя дали новорожденному малышу пока неизвестно.

В комментариях под ранее сделанной фотографиях пользователи Сети пишут многочисленные поздравления супругам. Молодых родителей поздравляют с радостным событием в семье и не забывают отметить, что рождение ребенка - это лучший подарок на Новый год.

Кстати, поженились возлюбленные только в прошлом году. Они сделали это тайно в России. До этого пара состояла в отношениях 14 лет.

Фото и видео: @lsjourney / Instagram

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