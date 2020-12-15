Анастасия Волочкова заинтриговала пикантным образом: «Я не могу из феи превратиться в стерву»

Анастасия Волочкова продолжает экспериментировать со внешностью и примерять совсем не привычные для себя образы. Сегодня белокурая балерина удивила поклонников очень элегантным и пикантным образом в очках. На кадре из фотосессии Анастасия одета в белый блейзер и кружевную блузку с очень глубоким декольте.

В подписи к фотографии Волочкова поделилась мыслями о том, каково это — жить в розовых очках, о доверии к людям и предательствах.

«Я не могу измениться и из доброй феи превратиться в стерву. Да и не хочу этого делать. Знающие меня лично люди любят меня за мою непосредственность и открытость души. И я хочу такой оставаться для любящих меня моих поклонников», — пишет балерина.

Фотографию оценили подписчики — элегантный образ Анастасии очень идет.