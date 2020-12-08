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Анастасия Волочкова устроила показ платьев с «опасными» декольте

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Анастасия Волочкова устроила яркое дефиле и похвасталась новыми платьями

Фото: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова отправилась на предновогодний шопинг и уже успела похвастаться модными приобретениями. Во время примерки 44-летняя балерина устроила парад эффектных платьев с нескромными вырезами.

«Перед Новым годом надо поднимать настроение», — прокомментировала публикацию Волочкова. Артистка примерила сразу несколько ярких нарядов, которые подчеркнули стройную фигуру и заставили фанатов не спускать глаз с зоны декольте. Звезда позировала в вечернем платье из мерцающей ткани нефритового цвета, затем переоделась в шелк в оттенке перца чили, а после длина нарядов стала стремиться к отметке «мини». В числе модных фаворитов балерины оказалась элегантная «пудровая» комбинация с контрастным растительным принтом и ультракороткое силуэтное платье цвета неба.

Не так давно Анастасия Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивских островах, где проводила время с тайным возлюбленным. В одной из публикаций в Instagram танцовщица все же рассекретила его имя — подробности читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volochkova_art

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