41-летняя Анастасия Волочкова совершенствуется в своем мастерстве.

Бывшая прима-балерина Мариинского и Большого театров Анастасия Волочкова не раз сообщала, что шпагат — это ее «фишка». Но за последнее время и другие звезды, в том числе не имеющие ничего общего с балетом, повадились демонстрировать отличную растяжку. Этой ночью 41-летняя «королева шпагатов» продемонстрировала новый уровень своего мастерства, опубликовав снимок, на котором она запечатлена балансирующей в шпагате на борту весьма неустойчивого скутера.

«Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! Как важно уметь смеяться и радоваться! Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было! И еще. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники.. Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их.. Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Все будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите», — обратилась звезда к своим подписчикам.

«Важно удержать равновесие на воде.. И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может.. А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас! А кто еще это будет для вас делать? Ржунимагу», — добавила она.