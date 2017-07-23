Ани Лорак регулярно делится с поклонниками результатами регулярных и упорных тренировок в зале, демонстрируя стальной пресс, тонкую талию и стройные ноги.

Сегодня же певица похвасталась очередным спортивным достижением. В своем блоге звезда опубликовала видео, где показала, как без труда садится на идеальный шпагат.

«Ставь перед собой невероятные цели. Делай то, о чем мечтает твоё сердце! Ты уникальный! Ты особенный! Нас 2 800 000! Спасибо всем!», — подписала снимок артистка.

Поклонники осыпали Ани комплиментами, отметив, что ее шпагат лучше, чем у Анастасии Волчковой: «Супер, не ожидал, отличная утяжка, корпус, нагрузка, баланс, положение корпуса», «Каролина,Вы тот самый трудолюбивый и целеустремленный человек», «Восхищаюсь», «Круче,чем Волочкова!», «Молодчина».

Фото: globallookpress.com, instagram.com