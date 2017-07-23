«Круче, чем Волочкова!»: Ани Лорак продемонстрировала отличную растяжку и идеальный шпагат
Ани Лорак регулярно делится с поклонниками результатами регулярных и упорных тренировок в зале, демонстрируя стальной пресс, тонкую талию и стройные ноги.
Сегодня же певица похвасталась очередным спортивным достижением. В своем блоге звезда опубликовала видео, где показала, как без труда садится на идеальный шпагат.
Следом за роликом Лорак выложила фото, на котором продемонстрировала великолепную растяжку.
«Ставь перед собой невероятные цели. Делай то, о чем мечтает твоё сердце! Ты уникальный! Ты особенный! Нас 2 800 000! Спасибо всем!», — подписала снимок артистка.
Поклонники осыпали Ани комплиментами, отметив, что ее шпагат лучше, чем у Анастасии Волчковой: «Супер, не ожидал, отличная утяжка, корпус, нагрузка, баланс, положение корпуса», «Каролина,Вы тот самый трудолюбивый и целеустремленный человек», «Восхищаюсь», «Круче,чем Волочкова!», «Молодчина».
Фото: globallookpress.com, instagram.com