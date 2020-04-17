Анастасия Решетова рассказала о поклонницах 6-месячного сына: «Готовлюсь быть адекватной свекровью»
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
В пятницу, 17 апреля, сын Анастасиии Решетовой и Тимати отпраздновал первую «круглую дату». Родители купили Ратмиру торт и свечки, а маме папа подарил цветы.
«Полгода... Это уже серьезная дата. Время так быстро летит что наверное еще немного и жениться соберется. А у нас тут уже судя по сообщениям очередь выстроилась, девочки))) Вы не представляете что мне пишут. Сотни сообщений из разряда "Я влюбилась в вашего сына и захожу в Инстаграм чтобы только на него посмотреть. Подожду пока он вырастет!" В общем, придется смириться с тем, что от девчонок отбоя не будет. Заранее готовлюсь быть адекватной свекровью», — похвасталась мама мальчика.
Маленький Ратмир родился в октябре 2019 года. Красавица-мама души не чает в мальчике и проводит с ним все свободное время.
Как считаете, на кого больше похож мальчик — на маму или папу?
Фото и видео: Instagram
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