Мимими дня: Анастасия Решетова плавает с четырехмесячным сыном

«Видно, что будет таким же крепким, как Папа, и красивым, как Мама», «Копия мамы! И где там папа, как многие пишут))», «Похож на маму», «Мамина копия с папиными глазками», «На этой фотографии на вас очень похож», «На мамочку похож», «Ну всё-таки глаза мамины, а остальное папино😅🔥😍. Прям такой сладенький, Анастасия! Видно, по большой любви сделан сладусик», «Волшебный ребёнок», «Мне кажется, на этой фотографии на Вас малыш сильно похож 😍 счастья Вам», — обсуждают снимок фолловеры.

А как вам кажется, на кого больше похож Ратмир?