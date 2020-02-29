Мимими дня: Анастасия Решетова плавает с четырехмесячным сыном
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
В октябре минувшего года Анастасия Решетова впервые стала мамой, а не так давно поклонники смогли увидеть личико подрастающего Ратмира. Модель наслаждается материнством и с удовольствием делится своими эмоциями с подписчиками. «Ни с чем не сравнимое чувство, когда ты занимаешься своим ребёнком, видя его заинтересованность и улыбку) С одной стороны, не хочется, чтобы дети быстро росли, а с другой, уже жду не дождусь, чтобы можно было ему читать сказки или вместе серфить», — подписала молодая мама фото из бассейна.
«Видно, что будет таким же крепким, как Папа, и красивым, как Мама», «Копия мамы! И где там папа, как многие пишут))», «Похож на маму», «Мамина копия с папиными глазками», «На этой фотографии на вас очень похож», «На мамочку похож», «Ну всё-таки глаза мамины, а остальное папино😅🔥😍. Прям такой сладенький, Анастасия! Видно, по большой любви сделан сладусик», «Волшебный ребёнок», «Мне кажется, на этой фотографии на Вас малыш сильно похож 😍 счастья Вам», — обсуждают снимок фолловеры.
А как вам кажется, на кого больше похож Ратмир?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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