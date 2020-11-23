Анастасия Решетова поменяла прическу: «Только попробуйте сказать, что не нравится»
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Анастасия Решетова решила начать новую жизнь после расставания традиционно – сменой прически. Делать каре она не стала, но отрезала челку. Своим обновлением Решетова поделилась в сториз в своем Instagram.
Анастасия опубликовала опрос, в котором поинтересовалась мнением подписчиков о ее новом образе.
«Только попробуйте сказать, что не нравится», – добавляет Решетова.
Недавно Анастасия вернулась из отпуска, который провела вместе с сыном Ратмиром, но без его папы, Тимати, с которым рассталась. Он, в свою очередь, отдохнул со своей мамой и дочкой от Алены Шишковой, Алисой.
В одном из своих постов Анастасия иронично отметила, что планирует отправить Ратика на каникулы с папой – чтобы малыш знал, что папа у него все-таки есть. На эту тему поиронизировали подписчики Решетовой, которые до сих пор не верят, что расставание Насти и Тимати настоящее, а не шоу ради проекта «Холостяк».
Пока Тимати будет сниматься в этом шоу, Анастасия не будете терять время и тоже снимется на том же канале – она станет соведущей шоу «Ты –топ-модель».
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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