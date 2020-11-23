Анастасия Решетова поменяла прическу: «Только попробуйте сказать, что не нравится»

Анастасия Решетова решила начать новую жизнь после расставания традиционно – сменой прически. Делать каре она не стала, но отрезала челку. Своим обновлением Решетова поделилась в сториз в своем Instagram.

Анастасия опубликовала опрос, в котором поинтересовалась мнением подписчиков о ее новом образе.

«Только попробуйте сказать, что не нравится», – добавляет Решетова.

Недавно Анастасия вернулась из отпуска, который провела вместе с сыном Ратмиром, но без его папы, Тимати, с которым рассталась. Он, в свою очередь, отдохнул со своей мамой и дочкой от Алены Шишковой, Алисой.

В одном из своих постов Анастасия иронично отметила, что планирует отправить Ратика на каникулы с папой – чтобы малыш знал, что папа у него все-таки есть. На эту тему поиронизировали подписчики Решетовой, которые до сих пор не верят, что расставание Насти и Тимати настоящее, а не шоу ради проекта «Холостяк».

Пока Тимати будет сниматься в этом шоу, Анастасия не будете терять время и тоже снимется на том же канале – она станет соведущей шоу «Ты –топ-модель».