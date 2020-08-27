Анастасия Овечкина показала сына с его первыми автомобилями: «Какой жених растет»

Александр Овечкин пропустил день рождения сына, так как готовился к важному матчу, но Сережу он поздравил по видеосвязи.

Три месяца назад Александр и Анастасия во второй раз стали родителями: у них родился сын Илья. Малыша она скрывают, так же, как до года не показывали и старшего наследника.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин начали встречаться в 2015-м, а в два года спустя сыграли свадьбу. У хоккеиста было много громких романов, но он всегда говорил, что женится только на девушке из России.