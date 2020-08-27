Анастасия Овечкина показала сына с его первыми автомобилями: «Какой жених растет»
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Анастасия Овечкина показала подписчикам забавное фото со старшим сыном. В кадре Сережа позирует возле своих первых автомобилей и в шарах. «Ай да жених растет», — подписал автор фото, которое, скорее всего, сделали во время дня рождения мальчика.
Александр Овечкин пропустил день рождения сына, так как готовился к важному матчу, но Сережу он поздравил по видеосвязи.
Три месяца назад Александр и Анастасия во второй раз стали родителями: у них родился сын Илья. Малыша она скрывают, так же, как до года не показывали и старшего наследника.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин начали встречаться в 2015-м, а в два года спустя сыграли свадьбу. У хоккеиста было много громких романов, но он всегда говорил, что женится только на девушке из России.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной
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